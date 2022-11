WTA - Masters : Sakkari bat Jabeur et qualifie Sabalenka

Sakkari face à Garcia ou Kasatkina

Aryna Sabalenka peut dire merci à Maria Sakkari. La Grecque devait remporter un set face à Ons Jabeur pour permettre à la Biélorusse de se qualifier pour les demi-finales du Masters WTA de Fort Worth. Elle en a gagné deux, et c'est donc Sabalenka qui l'accompagnera dans le dernier carré. Dans ce choc entre la n°2 et la n°5 mondiale, c'est la joueuse la moins bien classée, et déjà qualifiée pour les demies avant même le coup d'envoi, qui s'est imposée, très facilement qui plus est : 6-2, 6-3 en 1h08.Elle a réussi le premier break de la rencontre à 2-1, sur un jeu blanc, puis a de nouveau pris le service de la Tunisienne à 4-1 pour s'envoler dans le premier set. Jabeur a retrouvé un second souffle pour débreaker sur un jeu blanc et revenir à 5-2, mais sur le jeu suivant, elle a de nouveau perdu sa mise en jeu et permis à Sakkari d'empocher la manche. La finaliste de Wimbledon et de l'US Open s'est montrée plus solide dans la deuxième set, ne concédant qu'un seul break, à 2-1, mais Sakkari ne lui a laissé aucun espoir, ne cédant que cinq points sur son service pour aller décrocher cette belle victoire.A 27 ans, Maria Sakkari, toujours à la recherche d'un titre majeur (elle n'a gagné "que" le tournoi de Rabat en 2019) va donc disputer sa deuxième demi-finale de Masters, après celle de l'an passé perdue contre Anett Kontaveit. Ce sera contre Caroline Garcia (2-0 pour la Française dans les confrontations) ou Daria Kasatkina (4-1 pour la Russe), qui s'affrontent ce samedi dans un dernier match de poules décisif. Aryna Sabalenka (24 ans), signe quant à elle sa meilleure performance dans un Masters, elle qui avait été éliminée en phase de poules l'an passé. Mais la tâche s'annonce immense contre Iga Swiatek, la reine du tennis féminin, qui l'a battue quatre fois sur cinq, les quatre victoires étant intervenues cette année.