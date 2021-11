WTA - Masters : Sabalenka se reprend et élimine Swiatek, Badosa impressionne et rejoint les demies

Aryna Sabalenka reste en vie dans cette édition 2021 du Masters, qui se déroule du côté de Guadalajara au Mexique. En effet, après sa défaite inaugurale, la Biélorusse, 2eme joueuse mondiale et tête de série n°1, a, cette fois, battu la Polonaise Iga Swiatek, 9eme joueuse mondiale et tête de série n°5, en trois manches (2-6, 6-2, 7-5) et 2h20 de jeu. Pourtant, c'est donc bel et bien la Polonaise qui avait pris les devants dans cette rencontre. Lors du premier set, les deux joueuses ont fait jeu égal, jusqu'à 3-2 en faveur d'Iga Swiatek. A ce moment-là, la Biélorusse a alors complètement lâché, perdant les trois derniers jeux dont ses deux ultimes services, pour voir son adversaire d'un jour s'emparer de cette première manche (6-2). Dans la deuxième manche, après une première balle de break à 1-1, Aryna Sabalenka s'est ensuite adjugée les quatre derniers jeux, dont les deux derniers services de sa concurrente, pour trois balles de break obtenues. Au moment de conclure, la mieux classée des deux a, malgré tout, dû s'employer, en sauvant, dans un premier temps, trois balles de débreak, avant donc d'avoir le dernier mot (6-2). Enfin, dans la troisième et dernière manche, en devant s'y reprendre chacune à deux, les deux joueuses ont remporté le service adverse à 1-1. A 5-5, la 9eme joueuse mondiale a ensuite de nouveau craqué, au plus mauvais moment. Dans la foulée, la numéro deux mondiale a conclu sur un jeu blanc (7-5). Si Aryna Sabalenka reste en vie, Iga Swiatek est désormais éliminée.

Badosa s'envole

La reine d'Indian Wells cette année a parfaitement muselé Maria Sakkari ce samedi en 2h08, ne cédant aucun set. Malgré six doubles fautes, Paula Badosa s'est appuyée sur son gros service qui lui a permis d'aligner dix aces. Bénéficiant en outre de 68% de bonnes premières balles, la Grecque n'a jamais réellement été en mesure de contester les mises en jeu de l'Espagnole. Dans la dernière manche, celle-ci a réalisé le break à 4-4 pour conclure l'affaire dans la foulée. Et si la 6eme joueuse mondiale a écarté deux balles de match et s'est même offert une balle de break, elle a fini par plier face à la puissance de Paula Badosa qui s'envole en tête de son groupe dans ce Masters où elle a gagné ses deux premières confrontations.



MASTERS WTA 2021

Du 10 au 17 novembre à Guadalajara (Mexique)



Phase de groupes



Groupe Chichen Itza

1- Paula Badosa (ESP, n°7) : 2 victoire, 0 défaite, 4 sets gagnés, 0 set perdu >>> QUALIFIEE

2- Maria Sakkari (GRE, n°4) : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 2 sets perdus

3- Aryna Sabalenka (BIE, n°1) : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 3 sets perdus

4- Iga Swiatek (POL, n°5) : 0 victoire, 2 défaites, 1 set gagné, 4 sets perdus



Groupe Teotihuacan

1- Anett Kontaveit (EST, n°8) : 2 victoires, 0 défaite, 4 sets gagnés, 0 set perdu >>> QUALIFIEE

2- Karolina Pliskova (RTC, n°3) : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 3 sets perdus

3- Garbiñe Muguruza (ESP, n°6) : 1 victoire, 1 défaite, 3 sets gagnés, 3 sets perdus

4- Barbora Krejcikova (RTC, n°2) : 0 victoire, 2 défaites, 1 set gagné, 4 sets perdus



Samedi 13 novembre 2021

Paula Badosa (ESP, n°7) bat Maria Sakkari (GRE, n°4) : 7-6 (4), 6-4

Aryna Sabalenka (BIE, n°1) bat Iga Swiatek (POL, n°5) : 2-6, 6-2, 7-5