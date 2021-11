WTA – Masters : Les groupes sont connus

The @WTAFinals field is glowing 🤩



Sabalenka et Pliskova favorites ?

MASTERS WTA 2021

Du 10 au 14 novembre

Phase de poules

Mercredi 10 novembre

Remplaçant au pied levé la ville chinoise de Shenzhen, dans l’impossibilité de d’organiser l’événement en raison de la crise sanitaire, la ville mexicaine de Guadalajara accueille le Masters WTA de mercredi à dimanche, et le tirage au sort de la phase de poules a été effectué ce lundi. En l’absence de la n°1 mondiale et tenant du titre (en 2019), qui couronnera de toute façon une nouvelle joueuse, puisque Venus Williams, Serena Williams, Petra Kvitova et Elina Svitolina, les autres joueuses ayant déjà soulevé le trophée et étant encore en activité, ne se sont pas qualifiées.Aryna Sabalenka a été placée dans le groupe Chichen Itza (du nom d’une ancienne ville maya) aux côtés de Maria Sakkari (n°4), Iga Swiatek (n°5) et Paula Badosa (n°7). La Biélorusse est celle qui a le meilleur bilan de cette poule, avec 5 victoires contre 2 défaites au total contre ses trois adversaires. L’autre groupe, nommé Teotihuacan (un site archéologique mexicain), réunira Barbora Krejcikova (n°2), Karolina Pliskova (n°3), Garbine Muguruza (n°6) et Anett Kontaveit (n°8). Sur le papier, Pliskova, qui dispute son cinquième Masters (un record parmi les qualifiées) sera la favorite de ce groupe puisqu'elle mène 13-2 contre ses adversaires.Aryna Sabalenka (BIE, n°1)Maria Sakkari (GRE, n°4)Iga Swiatek (POL, n°5)Paula Badosa (ESP, n°7)Barbora Krejcikova (RTC, n°2)Karolina Pliskova (RTC, n°3)Garbine Muguruza (ESP, n°6)Anett Kontaveit (EST, n°8)Krejcikova - KontaveitSuivi de : Double Aoyama/Shibahara - Jurak/KlepacSuivi de : Pliskova - MuguruzaSuivi de : Double Melichar-Martinez/Schuurs - Stosur/Zhang