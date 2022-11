Garcia comme en 2017 ?

Si parfois les derniers matchs de poules des Masters donnent lieu à des calculs d’apothicaire, ce ne sera pas le cas samedi dans le cadre du groupe Tracy Austin. La gagnante du match entre Caroline Garcia et Daria Kasatkina verra les demi-finales, quel que soit le score. La Française et la Russe vont se livrer un véritable « quart de finale », alors que l’autre match du groupe, entre Iga Swiatek (assurée de finir première) et Coco Gauff (déjà éliminée) n’aura pas d’enjeu, hormis quelques points WTA et quelques dollars, bien sûr. Face à la Russe de 25 ans, moins bien classée qu’elle (8eme contre 6eme), la Française de 29 ans a une belle carte à jouer. Certes, les deux joueuses ont remporté chacune un match lors de leurs deux confrontations passées (6-2, 6-2 pour Garcia à Wuhan en 2019 ; 3-6, 7-5, 6-3 pour Kasatkina à San Jose en 2021), mais le jeu de la Russe a de quoi lui convenir.. Ainsi, si elle réussit seulement deux aces, elle sera assurée de remporter le classement des aces 2022 !A l’instar de Garcia, Kasatkina a attendu le tournoi de Guadalajara, il y a deux semaines, pour assurer sa place au Masters. La récompense d’une saison qui l’a vue remporter les tournois WTA 500 de San José et WTA 250 de Granby et disputer les demi-finales à Roland-Garros (défaite contre Swiatek). Elle a également joué les demies à Rome, mais a cédé dès le premier tour à l’US Open et au troisième à l’Open d’Australie. Rappelons qu’elle a été bannie de Wimbledon en raison de sa nationalité. Cette saison a également été l'occasion pour elle de faire son coming-out, au cœur du mois de juilletAvant elle, François Dürr (deux fois), Mary Pierce (quatre fois), Nathalie Tauziat (deux fois), Sandrine Testud (une fois) et Amélie Mauresmo (quatre fois) avaient disputé les demi-finales du Masters.