Kontaveit s'offre Krejcikova

Il pouvait finalement peut-être en être difficilement autrement. L'Estonienne Anett Kontaveit, 8eme joueuse mondiale et titrée à Moscou puis Cluj-Napoca, a enregistré une onzième victoire consécutive. Pour son entrée en lice au Masters WTA 2021, l'Estonienne, dans le groupe Teotihuacan, a pris le meilleur sur la Tchèque Barbora Krejcikova, 3eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 6-4). Dans la première manche, la Tchèque a perdu un seul petit service, à 1-2. Suffisant pour l'Estonienne, qui a conclu ensuite, même si elle s'y est reprise à deux fois (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois, Barbora Krejcikova a été breakée d'entrée, avant de devoir s'employer, à 2-4, pour éviter d'être double-breakée. Mais fort de cet avantage toujours en poche, la 8eme joueuse mondiale a fini par conclure, sur sa première balle de match (6-4). Parfaitement bien lancée, l'Estonienne aura déjà l'occasion de confirmer, dans deux jours, contre l'Espagnole Garbine Muguruza, 5eme joueuse mondiale.

Pliskova renverse Muguruza

Débuts réussis également pour Karolina Pliskova dans ce Masters féminin qui se déroule exceptionnellement cette année sur les courts mexicains de Guadalajara. Au même titre qu'Anet Kontaveit un peu plus tôt, la Tchèque a remporté son premier match dans ce groupe Teotihuacan. La quatrième mondiale et tête de série numéro 3 du tournoi avait pourtant mal démarré sa rencontre contre Garbine Muguruza, contre qui elle restait sur huit victoires en dix confrontations, dont trois de suite au Masters. Malheureusement pour l'Espagnole, l'histoire s'est encore répétée à ses dépens lors de cette onzième affrontement entre les deux joueuses. Après deux heures et vingt-six minutes de jeu, la demi-finaliste des trois dernières éditions a en effet renversé la cinquième au classement (4-6, 6-2, 7-6). Toutefois, Pliskova, qui avait laissé passer deux premières balles de match, à 5-4 dans la troisième et dernière manche, a dû patienter jusqu'au jeu décisif (8-6) pour faire de nouveau mordre la poussière à la double lauréate en Grand Chelem.



Avec A.C



MASTERS WTA 2021

Du 10 au 14 novembre



Phase de poules



Groupe Chichen Itza

Aryna Sabalenka (BIE, n°1)

Maria Sakkari (GRE, n°4)

Iga Swiatek (POL, n°5)

Paula Badosa (ESP, n°7)



Groupe Teotihuacan

1- Anett Kontaveit (EST, n°8) : 1 victoire, 0 défaite, 2 sets gagnés, 0 set perdu

2- Karolina Pliskova (RTC, n°3) : 1 victoire, 0 défaite, 2 sets gagnés, 1 set perdu

3- Garbine Muguruza (ESP, n°6) : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 2 sets perdus

4- Barbora Krejcikova (RTC, n°2) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdus



Mercredi 10 novembre

Kontaveit bat Krejcikova : 6-3, 6-4

Ka.Pliskova bat Muguruza : 4-6, 6-2, 7-6 (6)