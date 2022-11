WTA - Masters : Garcia s'offre Gauff pour commencer

Garcia va passer au révélateur Swiatek

MASTERS WTA (Fort Worth, Etats-Unis, dur indoor, 5 061 575€)

Groupe Tracy Austin

Caroline Garcia (FRA, n°6) : 1 victoire, 0 défaites, 2 sets gagnés, 0 sets perdus

Caroline Garcia pouvait difficilement mieux débuter ce Masters. Malgré certains doutes à son sujet, liés à la fin inattendue de sa collaboration avec son entraîneur Bertrand Perret ces derniers jours, la Française les a balayés lors de son entrée en lice à Fort Worth. En effet,, quelques semaines après avoir déjà battu la native d'Atlanta en quart de finale à l'US Open (6-3, 6-4). Pourtant, sur le court, l'actuelle 6eme mondiale au classement WTA a très mal débuté sa rencontre en perdant son service d'entrée, avant de recoller dans la foulée. Par la suite, si Garcia et l'Américaine ont fait jeu égal, c'est bien la Française qui a fait la différence au meilleur des moments.Par la suite, si cette dernière a cru s'envoler définitivement vers la victoire en prenant le service de la 4eme mondiale à 2-1 dans la deuxième manche, la locale de l'étape a bien réagi en débreakant juste derrière pour revenir à 2-3... avant de craquer à nouveau.Autoritaire, Garcia s'est alors à nouveau détachée pour mener 4-2 et a su ensuite conserver son avance pour l'emporter., qui lui permet de lancer idéalement son tournoi et de se rassurer après des derniers jours forcément un peu compliqués. « Je me sentais plutôt bien sur le court, je n'étais pas particulièrement tendue. J'étais concentrée sur ce que je voulais faire et j'ai profité au maximum, a par la suite confié la Lyonnaise, dans des propos repris par L'Equipe. Aujourd'hui (mardi), j'ai fait un bon pas en avant dans ce groupe, mais la route est encore très longue. Le prochain match sera un gros défi. » En effet, jeudi,Pour son premier match à Fort Worth, la Polonaise n'a laissé aucune chance à la Russe Daria Kasatkina, battue en deux manches (6-2, 6-3) et 1h23 de jeu. En cas de victoire contre la native de Varsovie, qu'elle a dominé sur terre battue en juillet dernier (6-1, 1-6, 6-4), Garcia prendrait une belle option sur la première place du groupe Tracy Austin et donc sur une qualification pour les phases finales du Masters.Cori Gauff (USA, n°4) : 0 victoires, 1 défaite, 0 sets gagnés, 2 sets perdusDaria Kasatkina (RUS, n°8) : 0 victoires, 1 défaite, 0 sets gagnés, 2 sets perdusbat Daria Kasatkina (RUS, n°8) : 6-2, 6-3bat Cori Gauff (USA, n°4) : 6-4, 6-3Iga Swiatek (POL, n°1) -Cori Gauff (USA, n°4) - Daria Kasatkina (RUS, n°8)