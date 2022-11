WTA - Masters : Garcia qualifiée pour la finale après son succès sur Sakkari

✨ her stellar season continues ✨@CaroGarcia seals her place in the @WTAFinals final for the first time! pic.twitter.com/RnwKG36ucY

Garcia n’a quasiment rien laissé à Sakkari

Après Amélie Mauresmo et Mary Pierce, il y aura désormais Caroline Garcia ! 17 ans après la finale qui avait opposé les deux Tricolores, la Lyonnaise va également connaître le frisson de jouer pour le titre à l’occasion du Masters WTA. Au lendemain d’une victoire arrachée face à Daria Kasatkina, la numéro 6 mondial a fait l’étalage de tout son talent pour écœurer Maria Sakkari dans une demi-finale à sens unique. En effet, si les trois premiers jeux ont été sans histoire, Caroline Garcia a su faire céder son adversaire par son agressivité de tous les instants, notamment quand elle rentrait dans le court pour renvoyer les deuxièmes balles de la Grecque. La deuxième balle de break a été la bonne mais la numéro 5 mondiale n’était pas encore prête à baisser pavillon. Dans la foulée, Maria Sakkari a répliqué pour effacer ce jeu de service de retard. Toutefois, « Caro » avait la recette pour parvenir à ses fins et a su la mettre une nouvelle fois en application pour breaker à nouveau la native d’Athènes. Menant alors cinq jeux à deux, Caroline Garcia a fait mieux qu’assurer, scellant le sort de la première manche sur un jeu blanc.La deuxième a démarré comme dans un rêve pour la Tricolore. Pas mise en difficulté sur son premier jeu de service, elle a une nouvelle fois trouvé la faille sur ceux de son adversaire. Convertissant sans grande peine ses deux premières balles de break, la Française a pu mener très rapidement trois jeux à rien. C’est alors que Maria Sakkari a commencé à lâcher ses coups, sentant cette demi-finale lui échapper. Néanmoins, il en fallait plus pour déstabiliser une Caroline Garcia sûre de sa force. La balle de débreak obtenue par la Grecque a été aussitôt effacée. Un scenario qui s’est répété deux jeux plus tard et avec le même dénouement. Menant alors cinq jeux à deux et servant pour le gain de la rencontre, la Française n’a pas absolument pas craquer. La deuxième balle de match a été la bonne (6-3, 6-2 en 1h16’) pour Caroline Garcia qui, cinq ans après avoir échoué face à Venus Williams en trois manches, valide son billet pour la finale du Masters WTA. Sur le court de la Dickies Arena de Fort Worth, la Tricolore y affrontera soit Iga Swiatek pour une revanche de leur duel lors de la phase de groupes, soit Aryna Sabalenka.