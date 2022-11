WTA - Masters : Garcia perd contre Swiatek mais peut toujours croire aux demies

Swiatek solide sur les balles de break

Un "quart de finale" face à Kasatkina

MASTERS WTA (Fort Worth, Etats-Unis, dur indoor, 5 061 575€)

Groupe Tracy Austin

Caroline Garcia (FRA, n°6) : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 2 sets perdus



Caroline Garcia (FRA, n°6)

Un peu plus de trois mois après avoir battu Iga Swiatek en quarts de finale de "son" tournoi de Varsovie, Caroline Garcia retrouvait la Polonaise, plus que jamais n°1 mondiale, pour son deuxième match du Masters de Fort Worth. Et la reine de la WTA a justifié son statut en prenant sa revanche sur la Française, battue 6-3, 6-2 en 1h24. Malgré une belle résistance, Garcia doit s'incliner face à plus forte, et tout se jouera donc samedi pour elle.La n°6 mondiale avait pourtant très bien entamé le match en breakant dès le deuxième jeu de service de son adversaire. Mais Swiatek n'a pas été inquiétée bien longtemps : elle a débreaké dès le jeu suivant (2-2). Garcia s'est encore procurée deux occasions de break à 2-2 mais les a manquées, et à 4-3 en sa faveur, c'est la Polonaise qui est parvenue à prendre le service adverse, sur un jeu blanc. Elle a ensuite conclu la manche sur sa troisième balle de set (6-3). Sur sa lancée, Swiatek a breaké Garcia dès le premier jeu du deuxième set. La Française a eu trois opportunités de débreak immédiat, mais une fois de plus, la n°1 mondiale les a sauvées. Et après plusieurs jeux rapides, Swiatek a pris une dernière fois le service de Garcia, à 4-2, et a remporté la rencontre sur le jeu suivant sans trembler, sur sa première balle de match.Quant à Caroline Garcia, qui n'a servi "que" 3 aces lors de cette rencontre, elle pourra regretter ce 1/6 sur les balles de break. Auteure de 16 coups gagnants pour 14 fautes directes, elle n'a pas été ridicule face à la meilleure joueuse du monde.Pour rallier le dernier carré, l'équation est simple pour la joueuse tricolore : il faudra battre Daria Kasatkina samedi, peu importe le nombre de sets. La Russe (8eme mondiale) a éliminé Coco Gauff (4eme) en la dominant sur le score de 7-6, 6-3 en 1h41 dans un match marqué par onze breaks. L'Américaine a pourtant mené 4-1 dans la première manche , avant de se faire rejoindre à 4-4, puis de sauver une balle de set à 5-6, et finalement s'incliner au tie-break (6-8). Dans la deuxième manche, les deux joueuses ont échangé les breaks de 1-0 à 4-2, la Russe prenant le service adverse à trois reprises, ce qui lui a permis de l'emporter, sur sa première balle de match. C'est donc un véritable "quart de finale" qui va se jouer dans deux jours entre Garcia et Kasatkina.Suspense garanti !Daria Kasatkina (RUS, n°8) : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 2 sets perdusCori Gauff (USA, n°4) : 0 victoire, 2 défaites, 0 set gagné, 4 sets perdus >>> ELIMINEEbat: 6-3, 6-2bat Cori Gauff (USA, n°4) : 7-6 (6), 6-3