WTA - Masters : Ce sera Sabalenka pour Garcia !

2-2 dans les confrontations Sabalenka - Garcia

Les huit meilleures joueuses du monde étaient présentes au début du Masters WTA de Fort Worth, et ce sont finalement les n°6 et n°7 mondiales qui vont s'affronter pour le titre ! Aryna Sabalenka a en effet rejoint Caroline Garcia en finale après avoir créé l'exploit face à Iga Swiatek. La Biélorusse s'est imposée 6-2, 2-6, 6-1 en 2h08 face à la Polonaise, qui l'avait pourtant battue quatre fois cette année !Comme souvent cette saison, Sabalenka a commis beaucoup de doubles-fautes (9) et son pourcentage de premières balles était faible (59%), mais elle a su compenser par 12 aces pour empocher des points gratuits. Elle a remporté un premier set marqué par quatre breaks en prenant le service adverse à 1-0, 2-1 et 5-2, mais Swiatek s'est réveillée au début du deuxième en menant rapidement 4-0. Même si Sabalenka a effacé l'un de ses breaks de retard pour revenir à 4-2, elle a encore perdu son service sur le jeu suivant et permis à son adversaire d'égaliser à une manche partout.C'est donc un troisième set qui a décidé de l'issue de ce match, et contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, il n'y a pas eu de suspense. A partir de 1-1, Sabalenka a remporté cinq jeux de suite face à une Swiatek dépassée, et c'est donc elle qui jouera la finale contre Garcia (dans la nuit de lundi à mardi à 2h00 heure française). La Polonaise de 21 ans, qui a régné sur cette saison (huit titres dont deux tournois du Grand Chelem), ne confirmera donc pas par un titre au Masters. Elle terminera tout de même l'année n°1 mondiale, avec plus du double de points que ses concurrentes ! Quant à Sabalenka (24 ans), qui n'a pas réussi la meilleure saison de sa carrière (aucun titre, deux défaites en finale, une demie à l'US Open), elle a l'occasion de terminer une année un peu spéciale (rappelons qu'elle a été privée de Wimbledon et que son drapeau n'apparait nulle part pendant ses matchs, en raison de sa nationalité) de la plus belle des façons.. Leurs trois autres confrontations remontent à 2018 (2-1 pour Sabalenka). Dix-sept ans après Amélie Mauresmo, la Lyonnaise a une occasion en or d'écrire une magnifique page du sport français.