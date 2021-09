WTA - Masters : Barty pas sûre d’y aller

Mathématiquement, elle n’est toujours pas qualifiée, mais sauf catastrophe, Ashleigh Barty fera bien partie des huit meilleures joueuses du monde à la fin de l’année civile et disputera le Masters. Un Masters qui, comme on la WTA l’a annoncé ce lundi, se déroulera à Guadalajara, au Mexique, la semaine du 8 novembre, avant de retourner à Shenzhen jusqu’en 2030 dès que la situation sanitaire le permettra en Chine. Mais le coach de la n°1 mondiale a confié ce mercredi à Reuters que sa joueuse n’était pas sûre de se rendre au Mexique. « On vient de se rendre compte que c’est au Mexique, à 1500 mètres d’altitude, et qu’ils utilisent des balles sans pression là-bas. Les balles sans pression volent. C’est une balle qui, si vous l’utilisez dans des conditions normales, ne rebondit pas. Ce n’est pas la meilleure publicité pour les meilleures joueuses du monde de jouer dans des conditions qu’elles n’ont jamais expérimentées auparavant. Des conditions inconnues, un pays où elles n’ont jamais joué, je trouve que c’est juste ridicule. Comme spectacle, c’est juste effrayant », déclare un Craig Tyzzer remonté.

La quarantaine en Australie, autre problème

Ashleigh Barty, victorieuse des tournois de Melbourne, Miami, Stuttgart, Wimbledon et Cincinnati cette année, avant de perdre au troisième tour de l’US Open contre Shelby Rogers, devrait faire son retour sur le circuit début octobre. « Indian Wells est toujours dans ses plans, mais elle a besoin d’une pause. Je lui ai dit de prendre des vacances, confie son entraîneur. Ce n’est pas facile pour nous d’aller jouer ce tournoi au Mexique et ensuite revenir en Australie avec deux semaines de quarantaine obligatoire à effectuer. Votre été (l’intersaison en Australie, ndlr) est en quelque sorte ruiné. Nous allons devoir nous asseoir et réfléchir un peu. » A ce jour, Ashleigh Barty, Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova, Iga Swiatek, Maria Sakkari, Naomi Osaka et Garbine Muguruza sont les huit meilleures joueuses à la Race 2021. Un éventuel forfait de Barty ferait les affaires d’Ons Jabeur, neuvième, mais il reste encore plusieurs tournois à disputer avant d’entériner le classement.