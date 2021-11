Badosa colle un 6-0 à Sabalenka !

MASTERS WTA 2021

Phase de groupes

Jeudi 11 novembre 2021

. A l’occasion du premier match disputé dans le Groupe Chichen Itza,. La jeune Espagnole et révélation de la saison sur le circuit féminin s'est, elle, imposée plus aisément encore contre Aryna Sabalenka. Tête de série numéro 4 de cette fête de fin d’année délocalisée exceptionnellement au Mexique, Sakkari a pris le service de son adversaire dès le troisième jeu mais la 6eme joueuse mondiale a dû s’accrocher à cet avantage. En effet, la Polonaise a eu deux occasions de recoller… avant de se faire breaker une deuxième fois et sur un jeu blanc.. Un ascendant que Maria Sakkari a su conserver mais qu’elle a tout de même tardé à faire fructifier dans le deuxième set. En effet, la 6eme mondiale a manqué les deux balles de break qu’elle a su se procurer dans le troisième jeu. C’est finalement dans le septième, et de haute lutte, qu’elle a pu faire la différence. Un jeu blanc est venu conclure cette première rencontre en faveur de Maria Sakkari (6-2, 6-4 en 1h27’), qui fait un premier pas vers les demi-finales.(6-4, 6-0 en 1h17 de jeu). La Biélorusse avait pourtant bien entamé la rencontre contre l'Espagnole, rapidement breakée. Un break sous forme de déclic pour la joueuse de 23 ans qui n'a plus perdu le moindre jeu ensuite, au point d'infliger un terrible 6-0 dans le deuxième set à la dauphine d'Ashleigh Barty au classement. Badosa disputait là son tout premier match en carrière au Masters. Des débuts fracassants.Avec A.CDu 10 au 14 novembre à Guadalajara (Mexiqu)Iga Swiatek (POL, n°5) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdus4- Aryna Sabalenka (BIE, n°1) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdusGarbine Muguruza (ESP, n°6) : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 2 sets perdusBarbora Krejcikova (RTC, n°2) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdusbat Swiatek (POL, n°5) : 6-2, 6-4bat Sabalenka (BIE, n°1) : 6-4, 6-0