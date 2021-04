WTA - Madrid (Q) : Qualification assurée pour Kristina Mladenovic

Il y aura finalement une Française dans le tableau à Madrid ! Après les forfaits sur blessure de Fiona Ferro et Caroline Garcia mais également de l’élimination d'Alizé Cornet et Océane Dodin dès le premier tour des qualifications du tournoi WTA organisé sur la terre battue espagnole, Kristina Mladenovic a répondu présent. Mise en difficulté par l’Espagnole Ane Mintegi del Olmo ce mardi à l’occasion du premier des deux tours de qualification, la 55eme joueuse mondiale a connu des difficultés mais est parvenue à passer l’obstacle que représentait Anastasia Potapova. Breakée d’entrée, Kristina Mladenovic a su réagir dans un premier set marqué par une propension des deux joueuses à perdre leur mise en jeu. En effet, sur les dix jeux disputés, sept se sont terminés par un break. A ce petit jeu, c’est celle qui a su tenir son service qui a eu le dernier mot.

Mladenovic veut faire le plein de confiance

C’est bien la Française qui a tiré son épingle du jeu, écartant tout de même une balle de break avant de conclure à sa quatrième balle de set. Un avantage que Kristina Mladenovic a confirmé dès l’entame de la deuxième manche. En effet, la 55eme mondiale a pris le service de son adversaire à l’issue du premier jeu disputé et aurait même pu faire le double break deux jeux plus tard. Mais, à l’orgueil, Anastasia Potapova a écarté quatre balles de break pour conserver son service. Ce n’était toutefois que partie remise puisque, dans le très souvent crucial septième jeu, Kristina Mladenovic est parvenue à ses fins. A la deuxième opportunité, la Française est allé chercher ce double break et l’occasion de servir pour conclure la rencontre dans la foulée. Ce que « Kiki » n’a pas laissé passer. En effet, à sa première balle de match, la Tricolore a scellé le sort de ce duel (6-4, 6-2 en 1h24) et sera ainsi la seule représentante française parmi les 64 joueuses engagées dans le tableau principale du tournoi.