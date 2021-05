WTA - Madrid : Le titre pour Aryna Sabalenka après sa victoire sur Ashleigh Barty

Ashleigh Barty s’arrête donc à seize. Invaincue sur terre battue depuis le tournoi de Rome 2019 et sa défaite en huitièmes de finale face à Kristina Mladenovic, la numéro 1 mondiale a cédé sous les coups d’Aryna Sabalenka lors de la finale du tournoi WTA de Madrid. L’Australienne a paru comme absente sur le Court Manolo-Santana durant la première manche, ne parvenant pas à mettre en difficulté la Biélorusse au service et étant incroyablement friable sur sa propre mise en jeu. Le résultat a été une première manche expédiée en 26 petites minutes par la numéro 7 mondiale, qui n’a pas concédé le moindre jeu dans la manœuvre. Mais le réveil d’Ashleigh Barty n’a pas tardé avec la numéro 1 mondiale qui a fait le break dès le premier jeu du deuxième set avant de voir Aryna Sabalenka recoller au score.

Barty n’a pas saisi sa chance, Sabalenka n’a pas hésité

Ce qui n’était au final qu’un contre-temps car, avec deux breaks et quatre des cinq derniers jeux remportés, l’Australienne a pu revenir à une manche partout avec autorité. Dès lors, les débats se sont équilibrés… tout du moins jusqu’au quatrième jeu. C’est à ce moment qu’Ashleigh Barty a eu l’opportunité de faire tourner le match en sa faveur. Deux balles de break sur le service d’Aryna Sabalenka qui auraient pu tout changer si l’Australienne avait su en convertir une. Une occasion manquée qui ne s’est plus présentée en suite. Sur un jeu blanc, la Biélorusse a, elle, sauté sur l’opportunité de prendre la main avant de conclure au service sur un nouveau jeu blanc (6-0, 3-6, 6-4 en 1h41’) pour son deuxième titre de la saison après Abu Dhabi. Avant une potentielle revanche en quarts de finale à Rome, Aryna Sabalenka a mis fin à une série de dix victoires contre des membres du Top 10 pour Ashleigh Barty.



MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 2 546 105€)

Tenante du titre (en 2019) : Kiki Bertens (PBS)



Finale

Sabalenka (BIE, n°5) bat Barty (AUS, n°1) : 6-0, 3-6, 6-4



Demi-finales

Barty (AUS, n°1) bat Badosa (ESP, WC) : 6-4, 6-3

Sabalenka (BIE, n°5) bat Pavlyuchenkova (RUS) : 6-2, 6-3