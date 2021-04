WTA - Madrid : Le tableau

Annulé l'an passé, le prestigieux tournoi de Madrid aura bien lieu cette saison, et il se déroulera sur dix jours pour les femmes. Le gratin de la WTA sera présent en Espagne pour préparer Roland-Garros, avec pas moins de sept joueuses du Top 10 : Barty, Osaka, Halep, Svitolina, Sabalenka, Pliskova et Bertens, qui avait remporté le tournoi en 2019. Côté français, c'est morne plaine : Garcia et Ferro sont blessées, et Cornet, Mladenovic et Dodin devront passer par les qualifications pour entrer dans le tableau principal.



MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 2 546 105€)

Tenante du titre (en 2019) : Kiki Bertens (PBS)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Rogers (USA)

Q - Q

Q - Q

Riske (USA) - Swiatek (POL, n°14)



Kvitova (RTC, n°9) - Bouzkova (RTC)

Kerber (ALL) - Vondrousova (RTC)

Kudermetova (RUS) - Vesnina (RUS)

Jimenez Kasintseva (AND, WC) - Bertens (PBS, n°7)



Svitolina (UKR, n°4) - Teichmann (SUI)

Badosa (ESP, WC) - Krejcikova (RTC)

Q - Q

Putintseva (KAZ) - Konta (GBR, n°15)



Muguruza (ESP, n°10) - Stephens (USA)

Shvedova (KAZ) - Jabeur (TUN)

Martic (CRO) - Q

Q - Bencic (SUI, n°8)



Sabalenka (BIE, n°5) - Q

Q - Kasatkina (RUS)

Pegula (USA) - Cirstea (ROU, WC)

Alexandrova (RUS) - Azarenka (BIE, n°12)



Mertens (BEL, n°13) - Zhang (CHN)

Q - Rybakina (KAZ)

Linette (POL) - Zheng (CHN)

Sorribes Tormo (ESP, WC) - Halep (ROU, n°3)



Ka.Pliskova (RTC, n°6) - Gauff (USA)

Pavlyuchenkova (RUS) - Keys (USA)

Kuznetsova (RUS) - Ostapenko (LET)

V.Williams (USA, WC) - Brady (USA, n°11)



Sakkari (GRE, n°16) - Anisimova (USA)

Q - Kontaveit (EST)

Wang (CHN) - Muchova (RTC)

Q - Osaka (JAP, n°2)