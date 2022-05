WTA - Madrid : Jabeur s'offre le titre aux dépens de Pegula

🏆 ¡Vam-ONS! 🏆

Jabeur a su se reprendre

MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 6 575 560€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Ons Jabeur n’a pas fait les choses à moitié. Après avoir ouvert son palmarès sur le gazon de Birmingham l’an passé, la Tunisienne a remporté son tout premier tournoi WTA 1000 ce samedi à Madrid. Pour cela, la 10eme joueuse mondiale s’est imposée aux dépens de Jessica Pegula en trois manches. Mettant sous pression d’entrée son adversaire, Ons Jabeur n’a pas su concrétiser ses quatre premières balles de break. Jessica Pegula, quant à elle, a eu bien moins de difficulté à convertir sa toute première occasion pour mener quatre jeux à un. La Tunisienne a pu réagir pour revenir à hauteur de son adversaire avant de finir bien mieux le premier set. Après avoir sauvé une balle de set, Ons Jabeur a aligné trois jeux consécutifs pour virer en tête dans cette finale. Mais, après avoir échoué une nouvelle fois à prendre le service de l’Américaine dans le premier jeu de la deuxième manche, la tête de série numéro 8 a connu un important trou d’air.Ne parvenant plus à mettre en difficulté Jessica Pegula, Ons Jabeur a cédé six jeux de suite et a vu l’Américaine revenir à hauteur en moins d’une demi-heure. La dernière manche a vu les deux joueuses faire preuve de nervosité et concéder leur premier jeu de service. Toutefois, sur un jeu blanc, la Tunisienne a poursuivi la série pour prendre l’avantage. Solide sur son engagement, Ons Jabeur a fait mieux que tenir bon et a même consolidé son ascendant avec un deuxième break pour mener cinq jeux à deux et servir pour le gain du titre. Tout en sérénité, la 10eme joueuse mondiale a mis un terme aux débats dès sa première balle de match (7-5, 0-6, 6-2 en 1h57’) et remporte son deuxième et plus beau titre de sa carrière. Un succès qui va lui permettre de monter au septième rang mondial quand Jessica Pegula sera aux portes du Top 10 ce lundi.bat Pegula (USA, n°12) : 7-5, 0-6, 6-2bat Teichmann (SUI) : 6-4, 6-3bat Alexandrova (RUS, Q) : 6-2, 6-3bat Kalinina (UKR) : 6-3, 6-4bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-4, 6-2bat Anisimova (USA) : 6-4, 6-3bat Halep (ROU) : 6-3, 6-2