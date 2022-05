WTA - Madrid : Jabeur écarte Halep et rejoint le dernier carré

Elle n'a pas eu à forcer son talent. Ce mercredi, à l'occasion des quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Madrid en Espagne, sur terre battue, la Tunisienne Ons Jabeur, 10eme joueuse mondiale et tête de série n°8, a aisément battu la Roumaine Simona Halep, 21eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 6-2) et 1h09 de jeu. Dans la première manche, c'est pourtant la Tunisienne qui a alors perdu son service la première, à 1-1, malgré deux premières balles de break sauvées. Mais, dans la foulée, Ons Jabeur a parfaitement su réagir, s'emparant alors des deux services suivants de son adversaire du jour, pour ensuite aller s'adjuger cette première manche, à sa deuxième opportunité (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, les deux joueuses ont fait jeu égal pendant les quatre premiers jeux. Jusqu'à ce que la mieux classée des deux accélère pour s'adjuger les quatre derniers, dont les deux derniers services de sa concurrente, même si elle s'y est reprise à deux fois sur le premier. Entre les deux, la Roumaine a gâché une opportunité de refaire directement son retard. La 10eme joueuse mondiale ne s'est ensuite pas fait prier pour aller conclure, sur sa première balle de match (6-2).



MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 6 575 560€)

Tenante du titre : Aryna Sabalenka (BIE)



Quarts de finale

Teichmann (SUI) - Kalinina (UKR)

Sorribes Tormo (ESP) - Pegula (USA, n°12)

Alexandrova (RUS, Q) - Anisimova (USA)

Jabeur (TUN, n°8) bat Halep (ROU) : 6-3, 6-2