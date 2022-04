Un petit tour et puis s'en va. Ce vendredi, la Française Océane Dodin, 93eme joueuse mondiale et issue des qualifications, a été éliminée au premier tour du tournoi WTA 1000 de Madrid en Espagne, sur terre battue, par la Kazakhe Elena Rybakina, 18eme joueuse mondiale et tête de série n°16, en deux manches (6-2, 7-5) et 1h20 de jeu. Dans la première manche, à 1-1, la Française a pourtant obtenu deux premières balles de break, avant de perdre son service dans la foulée, malgré une première balle sauvée. Après une nouvelle balle sauvée sur son service suivant, la Tricolore a finalement cédé un second service au pire des moments, offrant ainsi du même coup la première manche à son adversaire d'un jour (6-2). Enfin, dans la seconde manche, à 2-2, Océane Dodin a breaké blanc la Kazakhe. Pour finir par perdre ses trois dernières mises en jeu. Après un nouveau break à 4-4, la moins bien classée des deux a pourtant obtenu une balle de set dans la foulée. Et après trois nouvelles possibilités de prendre un nouveau service à Elena Rybakina, à 5-5, la 93eme joueuse mondiale a fini par rendre définitivement les armes (7-5).

Sakkari s'est employée, Collins s'offre une revenante

Maria Sakkari a dû lutter. La Grecque, 5eme joueuse mondiale et tête de série n°4, est venue à bout de l'Américaine Madison Keys, 22eme joueuse mondiale, en trois sets (6-7 (10), 6-3, 6-4) et 2h31 de jeu. Dans la première manche, l'Américaine s'est procuré deux balles de break d'entrée, puis une troisième et dernière dans la foulée, avant d'en sauver une à son tour juste après. Les deux joueuses sont donc allées jusqu'au tie-break. Après avoir sauvé une balle de set, Madison Keys est parvenue à ses fins, à sa troisième tentative (7-6 (8)). Dans la deuxième manche, les deux joueuses ont fait jeu égal pendant les cinq premiers jeux. Jusqu'à ce que la moins bien classée des deux ne perde alors son service. Avec cet avantage en poche, la Grecque a égalisé à une manche partout, à sa deuxième opportunité (6-3). Enfin, dans la troisième et dernière manche, bien plus décousue, Maria Sakkari a fait respecter son statut (6-4). De son côté, l'Américaine Danielle Collins, 8eme joueuse mondiale et tête de série n°6, a éliminé la Portoricaine Monica Puig, championne olympique en 2016 mais aujourd'hui non classée (7-5, 6-0 et 1h21 de jeu). Bénéficiaire d'une wild card, Puig disputait son premier match depuis le 28 septembre 2020, à Roland-Garros ! Qualification également pour l'Américaine Jessica Pegula, 14eme joueuse mondiale et tête de série n°12, contre l'Italienne Camila Giorgi, 31eme joueuse mondiale (7-5, 2-6, 7-5 et 2h39 de jeu) et pour la Canadienne Leylah Fernandez, 20eme joueuse mondiale et tête de série n°17, face à l'Allemande Andrea Petkovic, 64eme joueuse mondiale et issue des qualifications (6-1, 1-6, 6-4 et 2h01 de jeu). Linda Fruhvirtova, quant à elle, a chuté face à Kaia Kanepi (6-3, 6-4 en 1h16').



MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 6 575 560€)

Tenante du titre : Aryna Sabalenka (BIE)



Premier tour

Fernandez (CAN, n°17) bat Petkovic (ALL, Q) : 6-1, 1-6, 6-4

Teichmann (SUI) bat Kvitova (RTC) : 6-3, 7-5

Konjuh (CRO) - Siniakova (RTC)

Rybakina (KAZ, n°16) bat Dodin (FRA, Q) : 6-2, 7-5



Raducanu (GBR, n°9) - Martincova (RTC)

Kostyuk (UKR, WC) bat Tauson (DAN) : 6-3, 6-2

Stephens (USA) - Kalinina (UKR)

Tomljanovic (AUS) - Muguruza (ESP, n°7)



Sakkari (GRE, n°4) bat Keys (USA) : 6-7 (8), 6-3, 6-4

Kasatkina (RUS) bat Bondar (HON, Q) : 4-6, 6-4, 6-3

Potapova (RUS, Q) - Osaka (JAP, WC)

Sorribes Tormo (ESP) - Pavlyuchenkova (RUS, n°13)



Pegula (USA, n°12) bat Giorgi (ITA) : 7-5, 2-6, 7-5

Kanepi (EST, Q) bat Fruhvirtova (RTC, WC) : 6-3, 6-4

Andreescu (CAN) - Riske (USA)

Collins (USA, n°6) bat Puig (PUR, WC) : 7-5, 6-0



Bouzkova (RTC, Q) bat Ka.Pliskova (RTC, n°5) : 6-4, 7-5

Yastremska (UKR, Q) bat Minnen (BEL, LL) : 6-3, 0-2 abandon

Parrizas Diaz (ESP) bat Cirstea (ROU) : 6-4, 6-2

Alexandrova (RUS, Q) bat Ostapenko (LET, n°10) : 6-2, 4-6, 6-4



Azarenka (BIE, n°15) bat Golubic (SUI) : 7-6 (5), 6-3

Zidansek (SLO) bat Haddad Maia (ESP, Q) : 6-2, 6-3

Martic (CRO, Q) bat Samsonova (RUS) : 7-6 (6), 6-1

Anisimova (USA) bat Sabalenka (BIE, n°3) : 6-2, 3-6, 6-4



Jabeur (TUN, n°8) bat Paolini (ITA) : 7-6 (9), 6-1

Gracheva (RUS, Q) bat Cornet (FRA) : 1-6, 7-5, 7-5

Muchova (RTC) bat Zheng (CHN, WC) : 1-6, 6-3, 6-4

Bencic (SUI, n°11) bat Begu (ROU, Q) : 6-4, 6-1



Gauff (USA, n°14) bat Schmiedlova (SLQ, Q) : 6-0, 6-2

Putintseva (KAZ) bat Rogers (USA) : 7-5, 7-5

Halep (ROU) bat Zhang (CHN) : 6-2, 6-3

Badosa (ESP, n°2) bat Kudermetova (RUS) : 6-3, 6-0