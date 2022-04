WTA - Madrid : Des regrets pour Cornet

Depuis son quart de finale surprise à l'Open d'Australie, Alizé Cornet a grimpé au classement (34eme cette semaine), mais elle a bien du mal à enchaîner les bons résultats. La Française n'a gagné que trois matchs depuis Melbourne et ce jeudi à Madrid, elle a raté une énorme occasion de signer une quatrième victoire. Opposée à la n°73 mondiale Varvara Gracheva, elle s'est inclinée 1-6, 7-5, 7-5 en 2h46 après avoir servi à deux reprises pour le gain du match. Un match où les deux joueuses ont eu bien du mal au service, avec 19 balles de break à défendre et 6 breaks concédés pour Cornet et 16 balles de break à défendre et 6 breaks concédés pour Gracheva.

Cornet deux fois à deux points du match

Après avoir largement remporté le premier set (2 breaks réussis), Cornet a mené 5-4, 30-30 sur son service, mais a perdu le jeu, puis le suivant, et s'est encore fait breaker à 5-6 pour laisser la Russe égaliser à une manche partout. Et le scénario a été encore plus cruel pour la France dans le troisième set puisqu'elle a mené 3-0, puis de nouveau 5-4 30-30, et Grecheva s'est une fois de plus imposée 7-5 et a donc gagné ce match. Quelle désillusion... Il ne reste donc plus qu'une Française à Madrid, Océane Dodin, qui affrontera Rybakina vendredi.



MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 6 575 560€)

Tenante du titre : Aryna Sabalenka (BIE)



Premier tour

Fernandez (CAN, n°17) - Petkovic (ALL, Q)

Teichmann (SUI) - Kvitova (RTC)

Konjuh (CRO) - Siniakova (RTC)

Dodin (FRA, Q) - Rybakina (KAZ, n°16)



Raducanu (GBR, n°9) - Martincova (RTC)

Kostyuk (UKR, WC) - Tauson (DAN)

Stephens (USA) - Kalinina (UKR)

Tomljanovic (AUS) - Muguruza (ESP, n°7)



Sakkari (GRE, n°4) - Keys (USA)

Bondar (HON, Q) - Kasatkina (RUS)

Potapova (RUS, Q) - Osaka (JAP, WC)

Sorribes Tormo (ESP) - Pavlyuchenkova (RUS, n°13)



Pegula (USA, n°12) - Giorgi (ITA)

Fruhvirtova (RTC, WC) - Kanepi (EST, Q)

Andreescu (CAN) - Riske (USA)

Puig (PUR, WC) - Collins (USA, n°6)



Bouzkova (RTC, Q) bat Ka.Pliskova (RTC, n°5) : 6-4, 7-5

Yastremska (UKR, Q) bat Minnen (BEL, LL) : 6-3, 0-2 abandon

Parrizas Diaz (ESP) bat Cirstea (ROU) : 6-4, 6-2

Alexandrova (RUS, Q) bat Ostapenko (LET, n°10) : 6-2, 4-6, 6-4



Azarenka (BIE, n°15) bat Golubic (SUI) : 7-6 (5), 6-3

Zidansek (SLO) bat Haddad Maia (ESP, Q) : 6-2, 6-3

Martic (CRO, Q) bat Samsonova (RUS) : 7-6 (6), 6-1

Anisimova (USA) bat Sabalenka (BIE, n°3) : 6-2, 3-6, 6-4



Jabeur (TUN, n°8) bat Paolini (ITA) : 7-6 (9), 6-1

Gracheva (RUS, Q) bat Cornet (FRA) : 1-6, 7-5, 7-5

Muchova (RTC) bat Zheng (CHN, WC) : 1-6, 6-3, 6-4

Bencic (SUI, n°11) bat Begu (ROU, Q) : 6-4, 6-1



Gauff (USA, n°14) bat Schmiedlova (SLQ, Q) : 6-0, 6-2

Putintseva (KAZ) - Rogers (USA)

Halep (ROU) bat Zhang (CHN) : 6-2, 6-3

Badosa (ESP, n°2) bat Kudermetova (RUS) : 6-3, 6-0