WTA - Madrid : Cornet et Dodin éliminées dès les qualifications

Le tennis féminin français ne vit pas ses meilleures heures... Le tableau du très relevé tournoi de Madrid a été tiré au sort ce mardi matin, et aucune Française ne figure dans le tableau principal, qui compte au total 64 joueuses. Fiona Ferro (abdominaux) et Caroline Garcia (pied et genou), les deux tricolores les mieux classées, ont déclaré forfait, et trois de leurs compatriotes sont contraintes de passer par les qualifications. Des qualifications qui sont d'ores et déjà terminées pour Alizé Cornet et Océane Dodin. Cornet (60eme), contrainte à l'abandon lors du deuxième tournoi de Charleston il y a deux semaines en raison d'une blessure aux adducteurs, est venue se tester dans la capitale espagnole. Un test non concluant car elle s'est inclinée 6-1, 4-6, 7-6 en 2h39 contre la Chinoise Xiyu Wang, 136eme mondiale. Les deux joueuses ont eu du mal au service, avec 14 balles de break à sauver pour la Française, et 17 pour la Chinoise. Cornet s'est bien reprise en remportant le deuxième set après avoir été menée 6-1, 3-1. Dans la troisième, la Niçoise s'est même procurée cinq balles de match, à 5-2 et 5-4, avant de s'incliner au tie-break (8-6).

Mladenovic, le dernier espoir

Quant à Océane Dodin (117eme), elle a subi sa quatrième défaite de suite, face à la Japonaise Nao Hibino (82eme) : 6-2, 3-6, 6-3 en 1h32, dans un match marqué par douze breaks. La Française a breaké d'entrée de match mais est ensuite passée totalement à côté du premier set. Dans le deuxième, elle a breaké trois fois et a réussi à le remporter. Puis elle a mené 3-2 dans la dernière, avant de perdre les quatre derniers jeux. Les seuls espoirs français reposent donc sur Kristina Mladenovic (55eme), qui affronte l'Espagnole de 17 ans Ane Mintegi Del Olmo (716eme).