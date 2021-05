A Tour-leading 22nd victory of the season for 🇦🇺 @ashbarty

The World No.1 is through to the last 16 in Madrid!#MMOPEN pic.twitter.com/4iRqgNkfi9



— wta (@WTA) May 1, 2021

Konta et Bertens au tapis, Kvitova répond présent

MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 2 546 105€)

2eme tour

Quatorzième victoire en quinze matchs pour Ashleigh Barty ! La n°1 mondiale, victorieuse des tournois de Miami et Stuttgart ces dernières semaines, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du très relevé tournoi de Madrid. L'Australienne a souffert, mais elle a fini par dominer Tamara Zidansek (80eme), qu'elle affrontait pour la première fois, en trois sets et 1h59 de jeu : 6-4, 1-6, 6-3. Dès le début de la rencontre, Barty a montré qu'elle n'était pas forcément dans un grand jour, avec trois balles de break à sauver à 0-1 et 2-3. Mais c'est tout de même elle qui a breaké en premier, à 4-4, pour empocher la première manche. Dans la deuxième, Barty a cette fois été véritablement dominée, et a perdu son service à 2-1 et 4-1, sans avoir de possibilité de débreaker. Heureusement pour elle, elle s'est bien reprise dans le dernier set, en breakant à 1-0 puis en sauvant deux balles de débreak à 3-1, avant de s'imposer. Elle passera un très gros test au tour suivant, contre celle qui lui a succédé au palmarès de Roland-Garros, Iga Swiatek. La Polonaise s'est en effet défaite de Laura Siegemund sur le score de 6-4, 6-4 en 1h40, malgré quatre doubles-fautes et trois breaks concédés. La n°17 mondiale a remporté le premier set en breakant à 2-1. Dans le deuxième, elle a rapidement mené 3-0, mais l'Allemande est revenue à 3-3, puis Swiatek a breaké de nouveau et s'est finalement imposée sur sa onzième balle de match, après un dernier jeu interminable de 26 points.Le tournoi est terminé en revanche pour la tête de série n°15, Johanna Konta, qui a subi la loi de la 54eme mondiale, Anastasija Sevastova, sur le score de 6-3, 6-3 en 1h31. La qualifiée lettonne a accéléré en milieu de premier set alors que le score était de 2-2, en breakant deux fois la Britannique avant de l'emporter sur sa cinquième balle de set. Dans le deuxième, un seul break, à 3-2, a permis à Sevastova (qui a sauvé six balles de débreak) de rallier les huitièmes de finale. Tête de série numéro 9 du tournoi, Petra Kvitova reste en lice sur la terre battue madrilène. Opposée à Angelique Kerber, la Tchèque n’a pas eu besoin d’une heure et demie pour s’imposer. Si l’Allemande a breaké en premier, la 12eme joueuse mondiale a répondu dans la foulée avant d’aller chercher la première manche sur le service de son adversaire. Un scenario qui s’est reproduit quasiment à l’identique dans le deuxième set. En effet, après avoir remonté un break de retard très tôt dans la manche, Petra Kvitova a scellé le sort de la rencontre juste avant d’être emmenée au jeu décisif, s’imposant à sa troisième balle de match (6-4, 7-5 en 1h23’). Pour une place en quarts de finale, la Tchèque retrouvera Veronika Kudermetova, qui a dominé en deux manches la tête de série numéro 7 du tournoi, Kiki Bertens (6-4, 6-3 en 1h21’). Des huitièmes de finale qu’Ons Jabeur disputera également. La Tunisienne a su remonter une manche de retard pour disposer de Sloane Stephens (4-6, 6-1, 6-3 en 1h57’).bat Zidansek (SLO, Q) : 6-4, 1-6, 6-3bat Siegemund (ALL, Q) : 6-3, 6-3bat Kerber (ALL) : 6-4, 7-5bat Bertens (PBS, n°7) : 6-4, 6-3Teichmann (SUI) - Badosa (ESP, WC)bat Konta (GBR, n°15) : 6-3, 6-3bat Stephens (USA) : 4-6, 6-1, 6-3Pera (USA, Q) - Bencic (SUI, n°8)Sabalenka (BIE, n°5) - Kasatkina (RUS)Pegula (USA) - Azarenka (BIE, n°12)Mertens (BEL, n°13) - Rybakina (KAZ)Zheng (CHN) - Halep (ROU, n°3)Ka.Pliskova (RTC, n°6) - Pavlyuchenkova (RUS)Ostapenko (LET) - Brady (USA, n°11)Sakkari (GRE, n°16) - Kontaveit (EST)Muchova (RTC) - Osaka (JAP, n°2)