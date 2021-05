WTA - Madrid : Barty lâche un set

A Tour-leading 22nd victory of the season for 🇦🇺 @ashbarty



MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 2 546 105€)

2eme tour

Quatorzième victoire en quinze matchs pour Ashleigh Barty ! La n°1 mondiale, victorieuse des tournois de Miami et Stuttgart ces dernières semaines, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du très relevé tournoi de Madrid. L'Australienne a souffert, mais elle a fini par dominer Tamara Zidansek (80eme), qu'elle affrontait pour la première fois, en trois sets et 1h59 de jeu : 6-4, 1-6, 6-3. Dès le début de la rencontre, Barty a montré qu'elle n'était pas forcément dans un grand jour, avec trois balles de break à sauver à 0-1 et 2-3. Mais c'est tout de même elle qui a breaké en premier, à 4-4, pour empocher la première manche.Heureusement pour elle, elle s'est bien reprise dans le dernier set, en breakant à 1-0 puis en sauvant deux balles de débreak à 3-1, avant de s'imposer. Elle pourrait passer un très gros test au tour suivant, contre celle qui lui a succédé au palmarès de Roland-Garros, Iga Swiatek, si la Polonaise se défait de Laura Siegemund.bat Zidansek (SLO, Q) : 6-4, 1-6, 6-3Siegemund (ALL, Q) - Swiatek (POL, n°14)Kvitova (RTC, n°9) - Kerber (ALL)Kudermetova (RUS) - Bertens (PBS, n°7)Teichmann (SUI) - Badosa (ESP, WC)Sevastova (LET, Q) - Konta (GBR, n°15)Stephens (USA) - Jabeur (TUN)Pera (USA, Q) - Bencic (SUI, n°8)Sabalenka (BIE, n°5) - Kasatkina (RUS)Pegula (USA) - Azarenka (BIE, n°12)Mertens (BEL, n°13) - Rybakina (KAZ)Zheng (CHN) - Halep (ROU, n°3)Ka.Pliskova (RTC, n°6) - Pavlyuchenkova (RUS)Ostapenko (LET) - Brady (USA, n°11)Sakkari (GRE, n°16) - Kontaveit (EST)Muchova (RTC) - Osaka (JAP, n°2)