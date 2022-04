WTA - Madrid : Azarenka s'en sort en trois sets

Elle a dû s'employer. Ce samedi, la Biélorusse Victoria Azarenka, 17eme joueuse mondiale et tête de série n°15, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi WTA 1000 de Madrid en Espagne, sur terre battue, après sa victoire face à la Slovène Tamara Zidansek, 24eme joueuse mondiale, en trois manches (3-6, 6-1, 6-3) et 2h22 de jeu. Dans la première manche, la Biélorusse a cédé ses deux premiers services, malgré une balle sauvée, pour se retrouver ensuite menée assez rapidement 4-0. Après trois balles de débreak à 0-2, puis trois autres dans la foulée, Victoria Azarenka a directement su effacer l'un de ses deux handicaps. Mais avec toujours un avantage en poche, la Slovène est allée conclure à sa première opportunité (6-3). Dans la deuxième manche, après quatre balles de break d'entrée, la mieux classée des deux a fini par remporter les quatre derniers jeux, dont les deux derniers services blancs de son adversaire du jour, avant d'égaliser à une manche partout, sur sa troisième balle (6-1). Enfin, dans la troisième et dernière manche, cette fois, c'est la 17eme joueuse mondiale qui a double-breaké sa concurrente d'entrée, et sauvé, entre les deux, deux balles sur son service. A 5-2, la tête de série n°15 a été retardée au moment de conclure, perdant alors son service, pour finir par prendre celui de Tamara Zidansek dans la foulée et conclure (6-3).



MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 6 575 560€)

Tenante du titre : Aryna Sabalenka (BIE)



Deuxième tour

