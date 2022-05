WTA - Madrid : Andreescu écrase Collins

Il n'y a pas eu photo. Ce dimanche, à l'occasion du deuxième tour du tournoi WTA 1000 de Madrid en Espagne, sur terre battue, la Canadienne Bianca Andreescu, lauréate de l'US Open 2019 mais redescendue à la 111eme place mondiale, s'est amusée contre l'Américaine Danielle Collins, 8eme joueuse mondiale et tête de série n°6, en deux petits sets (6-1, 6-1) et 1h10 de jeu. Dans la première manche, la Canadienne a pourtant dû sauver une balle de break d'entrée. Mais, dans la foulée, malgré une première tentative avortée, elle a fini par accélérer et remporter les cinq derniers jeux, dont les trois derniers services de son adversaire du jour (6-1). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois, Bianca Andreescu a remporté tous les services de sa concurrente, soit trois, pour un total deBianca Andreescu, redescendue à la 111eme place mondiale, a largement battu Danielle Collins (n°8), pour valider son ticket pour les huitièmes à Madrid. six balles de break obtenues. A 4-0, l'Américaine a su sauver l'honneur en effaçant l'un de ses handicaps, au bout de sa cinquième balle de break. Cinq balles de break réparties sur deux jeux d'affilée. De son côté, la moins bien classée des deux a fini par avoir le dernier mot, à sa troisième balle de match (6-1).



MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 6 575 560€)

Tenante du titre : Aryna Sabalenka (BIE)



Deuxième tour

Fernandez (CAN, n°17) - Teichmann (SUI)

Siniakova (RTC) - Rybakina (KAZ, n°16)

Raducanu (GBR, n°9) - Kostyuk (UKR, WC)

Kalinina (UKR) - Muguruza (ESP, n°7)



Sakkari (GRE, n°4) - Kasatkina (RUS)

Osaka (JAP, WC) - Sorribes Tormo (ESP)

Pegula (USA, n°12) - Kanepi (EST, Q)

Andreescu (CAN) bat Collins (USA, n°6) : 6-1, 6-1



Bouzkova (RTC, Q) bat Yastremska (UKR, Q) : 3-6, 7-6 (3), 6-1

Alexandrova (RUS, Q) bat Parrizas Diaz (ESP) : 6-4, 7-5

Azarenka (BIE, n°15) bat Zidansek (SLO) : 3-6, 6-1, 6-3

Anisimova (USA) bat Martic (CRO, Q) : 3-6, 6-3, 6-2



Jabeur (TUN, n°8) bat Gracheva (RUS, Q) : 7-5, 0-6, 6-4

Bencic (SUI, n°11) bat Muchova (RTC) : 6-3, 4-6, 7-5

Gauff (USA, n°14) bat Putintseva (KAZ) : 6-1, 2-6, 6-4

Halep (ROU) bat Badosa (ESP, n°2) : 6-3, 6-1