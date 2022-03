WTA - Lyon : Zhang remporte le titre face à Yastremska

Dayana Yastremska n’a pas su saisir sa chance. L’Ukrainienne, un peu plus d’une semaine après avoir dû fuir son pays envahi par la Russie, a échoué en finale du tournoi WTA de Lyon face à Shuai Zhang. Pourtant, après avoir tenu la dragée haute à son adversaire pendant les cinq premiers jeux, la 140eme mondiale n’a pas hésité pour convertir la première balle de break du match afin de prendre l’avantage. Imperturbable au service, Dayana Yastremska n’a eu besoin que d’une balle de set pour concrétiser son très bon début de finale. Une rencontre que la native d’Odessa a sans doute pensé avoir bien en main quand, dès le premier jeu de la deuxième manche, elle a une nouvelle fois pris le service de Shuai Zhang. Toutefois, la 64eme mondiale a immédiatement réagi. Effaçant dans la foulée ce break de retard, la Chinoise a lancé une série de quatre jeux remportés consécutivement afin de reprendre la main dans les échanges. A partir de là, Dayana Yastremska n’a plus été en mesure de mettre en difficulté son adversaire.

Zhang a su résister avant de l’emporter

Shuai Zhang a égalisé à un set partout sur un jeu blanc. Pas démoralisée par ce scenario, l’Ukrainienne a démarré la dernière manche avec le mors aux dents. Clinique, la 140eme mondiale a converti sa première balle de break pour mener deux jeux à rien… mais Shuai Zhang a immédiatement répondu avec un jeu blanc pour effacer ce retard. Dayana Yastremska a récidivé pour mener quatre jeux à deux mais la Chinoise a une nouvelle fois fait l’effort pour égaliser puis placer le coup d’accélérateur nécessaire pour faire la décision. Prenant à son tour l’ascendant en breakant l’Ukrainienne, Shuai Zhang a mis un terme à cette finale à sa troisième balle de match (3-6, 6-3, 6-4 en 1h48’). Après deux titres à Guangzhou en 2013 et 2017, la Chinoise signe son premier succès en tournoi hors de la Chine et va remonter au 41eme rang mondial ce lundi. Dayana Yastremska voit un potentiel quatrième titre lui échapper mais cette belle semaine va la rapprocher du Top 100 mondial.



LYON (France, WTA 250, dur extérieur, 193 127€)

Tenante du titre : Clara Tauson (DAN)



Finale

Zhang (CHN, n°8) bat Yastremska (UKR, WC) : 3-6, 6-3, 6-4



Demi-finales

Zhang (CHN, n°8) bat Garcia (FRA) : 6-2, 7-5

Yastremska (UKR, WC) bat Cirstea (ROU, n°2) : 7-6 (5), 4-6, 6-4



Quarts de finale

Garcia (FRA) bat Van Uytvanck (BEL, n°7) : 4-6, 6-3, 7-5

Zhang (CHN, n°8) bat Diatchenko (RUS) : par abandon

Yastremska (UKR, WC) bat Paolini (ITA, n°5) : 6-4, 7-6 (3)

Cirstea (ROU, n°2) bat Bondar (HUN) : 6-3, 6-3



2eme tour

Garcia (FRA) bat Trevisan (ITA) : 6-4, 2-6, 6-3

Van Uytvanck (BEL, n°7) bat Gracheva (RUS) : 6-2, 6-4

Diatchenko (RUS) bat Golubic (SUI, n°3) : 7-6 (4), 4-6, 6-4

Zhang (CHN, n°8) bat Rus (PBS) : 6-4, 6-4



Paolini (ITA, n°5) bat Korpatsch (ALL, Q) : 6-1, 6-2

Yastremska (UKR, WC) bat Bucsa (ESP, Q) : 6-2, 6-3

Bondar (HUN) bat Boulter (GBR, Q) : par abandon

Cirstea (ROU, n°2) bat Voegele (SUI, Q) : 6-3, 7-5



1er tour

Garcia (FRA) bat Giorgi (ITA, n°1) : 5-7, 6-4, 6-0

Trevisan (ITA) bat Cocciaretto (ITA) : 6-3, 6-2

Gracheva (RUS) bat Kucova (SLQ) : 7-6 (0), 7-6 (2)

Van Uytvanck (BEL, n°7) bat Zvonareva (RUS, WC) : 6-0, 6-3



Golubic (SUI, n°3) bat Hontama (JPN) : 1-6, 6-4, 6-4

Diatchenko (RUS) bat Friedsam (ALL) : 6-3, 2-6, 6-4

Rus (PBS) bat Kovinic (MNE) : 6-2, 6-0

Zhang (CHN, n°8) bat Mladenovic (FRA) : 7-6 (3), 7-5



Paolini (ITA, n°5) bat Bara (ROU) : 4-6, 7-5, 6-3

Korpatsch (ALL, Q) bat Dodin (FRA) : 6-3, 1-6, 6-2

Yastremska (UKR, WC) bat Bogdan (ROU) : 3-6, 7-6 (7), 7-6 (7)

Bucsa (ESP, Q) bat Cornet (FRA, n°4) : 1-6, 6-4, 6-1



Boulter (GBR, Q) bat Konjuh (CRO, n°6) : 5-7, 6-0, 6-3

Bondar (HUN) bat Miyazaki (JAP, Q) : 6-7 (5), 6-3, 7-5

Voegele (SUI, Q) bat Jacquemot (FRA, WC) : 4-6, 6-2, 6-3

Cirstea (ROU, n°2) bat Bolkvadze (GEO, Q) : 6-3, 6-1