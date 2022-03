WTA - Lyon : Zhang prive Garcia de finale

Caroline Garcia n’ira pas au bout du tournoi WTA de Lyon. Après avoir écarté Camila Giorgi, Martina Trevisan puis Alison Van Uytvanck durant la semaine, la Lyonnaise a échoué aux portes de la finale face à Shuai Zhang. Une rencontre que la Chinoise, tête de série numéro 8, a parfaitement lancé avec le break dès le premier jeu avant d’écarter une balle de débreak dans la foulée. Caroline Garcia a ensuite eu deux nouvelles occasions de revenir à hauteur mais sans réussite. Shuai Zhang, quant à elle, n’a pas hésité à se montrer opportuniste. Mettant en difficulté la Française, elle a signé un deuxième break afin de servir ensuite pour le gain de la première manche. Ce qui a été chose faite sur un jeu blanc pour la 64eme mondiale. Dos au mur, Caroline Garcia a augmenté la pression sur son adversaire mais la Chinoise a répondu en écartant deux balles de break avant de prendre le service de la 74eme mondiale sur un nouveau jeu blanc. Mais, après avoir vendangé quatre opportunités de double break, Shuai Zhang a vu Caroline Garcia revenir à trois jeux partout avec autorité, sur un jeu blanc. Les deux joueuses ont alors rivalisé mais c’est la Chinoise qui a eu l’ascendant sans le conforter avec deux balles de break manquées. Ce n’était que partie remise puisque, dans le onzième jeu, la Chinoise est parvenue à ses fins. Sans trembler outre mesure, Shuai Zhang a scellé le sort de cette demi-finale à sa deuxième occasion (6-2, 7-5 en 1h36’).



LYON (France, WTA 250, dur extérieur, 193 127€)

Tenante du titre : Clara Tauson (DAN)



Finale

Zhang (CHN, n°8) - Yastremska (UKR, WC) ou Cirstea (ROU, n°2)



Demi-finales

Zhang (CHN, n°8) bat Garcia (FRA) : 6-2, 7-5

Yastremska (UKR, WC) - Cirstea (ROU, n°2)



Quarts de finale

Garcia (FRA) bat Van Uytvanck (BEL, n°7) : 4-6, 6-3, 7-5

Zhang (CHN, n°8) bat Diatchenko (RUS) : par abandon

Yastremska (UKR, WC) bat Paolini (ITA, n°5) : 6-4, 7-6 (3)

Cirstea (ROU, n°2) bat Bondar (HUN) : 6-3, 6-3



2eme tour

Garcia (FRA) bat Trevisan (ITA) : 6-4, 2-6, 6-3

Van Uytvanck (BEL, n°7) bat Gracheva (RUS) : 6-2, 6-4

Diatchenko (RUS) bat Golubic (SUI, n°3) : 7-6 (4), 4-6, 6-4

Zhang (CHN, n°8) bat Rus (PBS) : 6-4, 6-4



Paolini (ITA, n°5) bat Korpatsch (ALL, Q) : 6-1, 6-2

Yastremska (UKR, WC) bat Bucsa (ESP, Q) : 6-2, 6-3

Bondar (HUN) bat Boulter (GBR, Q) : par abandon

Cirstea (ROU, n°2) bat Voegele (SUI, Q) : 6-3, 7-5



1er tour

Garcia (FRA) bat Giorgi (ITA, n°1) : 5-7, 6-4, 6-0

Trevisan (ITA) bat Cocciaretto (ITA) : 6-3, 6-2

Gracheva (RUS) bat Kucova (SLQ) : 7-6 (0), 7-6 (2)

Van Uytvanck (BEL, n°7) bat Zvonareva (RUS, WC) : 6-0, 6-3



Golubic (SUI, n°3) bat Hontama (JPN) : 1-6, 6-4, 6-4

Diatchenko (RUS) bat Friedsam (ALL) : 6-3, 2-6, 6-4

Rus (PBS) bat Kovinic (MNE) : 6-2, 6-0

Zhang (CHN, n°8) bat Mladenovic (FRA) : 7-6 (3), 7-5



Paolini (ITA, n°5) bat Bara (ROU) : 4-6, 7-5, 6-3

Korpatsch (ALL, Q) bat Dodin (FRA) : 6-3, 1-6, 6-2

Yastremska (UKR, WC) bat Bogdan (ROU) : 3-6, 7-6 (7), 7-6 (7)

Bucsa (ESP, Q) bat Cornet (FRA, n°4) : 1-6, 6-4, 6-1



Boulter (GBR, Q) bat Konjuh (CRO, n°6) : 5-7, 6-0, 6-3

Bondar (HUN) bat Miyazaki (JAP, Q) : 6-7 (5), 6-3, 7-5

Voegele (SUI, Q) bat Jacquemot (FRA, WC) : 4-6, 6-2, 6-3

Cirstea (ROU, n°2) bat Bolkvadze (GEO, Q) : 6-3, 6-1