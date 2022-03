WTA - Lyon : Zhang en demies sur abandon

Il n'y aura pas de finale entre une Russe et une Ukrainienne au tournoi de Lyon. La dernière Russe en lice, Vitalia Diatchenko (118eme mondiale) a en effet été contrainte à l'abandon après seulement quinze minutes de jeu lors de son quart de finale face à la Chinoise Shuai Zhang (64eme). Alors qu'elle était menée 3-0, Diatchenko a jeté l'éponge, a priori en raison d'une blessure à la cheville. Zhang va donc disputer sa première demi-finale depuis juillet dernier à Palerme, contre Caroline Garcia ou Alison Van Uytvanck.



LYON (France, WTA 250, dur extérieur, 193 127€)

Tenante du titre : Clara Tauson (DAN)



Quarts de finale

Garcia (FRA) - Van Uytvanck (BEL, n°7)

Zhang (CHN, n°8) bat Diatchenko (RUS) : 3-0 abandon

Paolini (ITA, n°5) - Yastremska (UKR, WC)

Bondar (HUN) - Cirstea (ROU, n°2)



2eme tour

Garcia (FRA) bat Trevisan (ITA) : 6-4, 2-6, 6-3

Van Uytvanck (BEL, n°7) bat Gracheva (RUS) : 6-2, 6-4

Diatchenko (RUS) bat Golubic (SUI, n°3) : 7-6 (4), 4-6, 6-4

Zhang (CHN, n°8) bat Rus (PBS) : 6-4, 6-4



Paolini (ITA, n°5) bat Korpatsch (ALL, Q) : 6-1, 6-2

Yastremska (UKR, WC) bat Bucsa (ESP, Q) : 6-2, 6-3

Bondar (HUN) bat Boulter (GBR, Q) : par abandon

Cirstea (ROU, n°2) bat Voegele (SUI, Q) : 6-3, 7-5





1er tour

Garcia (FRA) bat Giorgi (ITA, n°1) : 5-7, 6-4, 6-0

Trevisan (ITA) bat Cocciaretto (ITA) : 6-3, 6-2

Gracheva (RUS) bat Kucova (SLQ) : 7-6 (0), 7-6 (2)

Van Uytvanck (BEL, n°7) bat Zvonareva (RUS, WC) : 6-0, 6-3



Golubic (SUI, n°3) bat Hontama (JPN) : 1-6, 6-4, 6-4

Diatchenko (RUS) bat Friedsam (ALL) : 6-3, 2-6, 6-4

Rus (PBS) bat Kovinic (MNE) : 6-2, 6-0

Zhang (CHN, n°8) bat Mladenovic (FRA) : 7-6 (3), 7-5



Paolini (ITA, n°5) bat Bara (ROU) : 4-6, 7-5, 6-3

Korpatsch (ALL, Q) bat Dodin (FRA) : 6-3, 1-6, 6-2

Yastremska (UKR, WC) bat Bogdan (ROU) : 3-6, 7-6 (7), 7-6 (7)

Bucsa (ESP, Q) bat Cornet (FRA, n°4) : 1-6, 6-4, 6-1



Boulter (GBR, Q) bat Konjuh (CRO, n°6) : 5-7, 6-0, 6-3

Bondar (HUN) bat Miyazaki (JAP, Q) : 6-7 (5), 6-3, 7-5

Voegele (SUI, Q) bat Jacquemot (FRA, WC) : 4-6, 6-2, 6-3

Cirstea (ROU, n°2) bat Bolkvadze (GEO, Q) : 6-3, 6-1