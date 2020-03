WTA - Lyon : Pas d'exploit pour Burel

Clara Burel (18 ans) ne verra pas le deuxième tour du tournoi de Lyon. Il fallait un exploit pour la jeune Française face à Jil Belen Teichmann, tête de série numéro 6 dans le Rhône et 66eme mondial, mais d'exploit, il n'y a pas eu, ce mardi. En toute logique, la Tricolore classée au 499eme rang mondial a donc bu la tasse face à la Suissesse (6-4, 6-3, 1h27). Breakée sur ses deux jeux de service, Burel s'est pourtant bien battue. Revenue deux fois à hauteur de Teichmann, la Bretonne a malheureusement cédé son engagement une troisième fois, à 5-4 pour son adversaire. La fois de trop pour notre jeune représentante de 18 ans, incapable cette fois de combler son handicap. Malgré la perte du premier set, elle ne s'est pas laissé envahir par ses doutes pour autant et a entamé parfaitement la deuxième manche pour mener tout de suite 2-0, puis 3-1. La Suissesse a alors décidé d'accélérer de nouveau et Burel n'a plus marqué le moindre jeu tandis que Teichmann en alignait cinq, avant de terminer le travail à sa troisième balle de match. Le deuxième tour potentiel franco-français entre Burel et Océane Dodin n'aura pas lieu.



LYON (France, WTA International, dur indoor, 250 000€)

Première édition



1er tour

Kenin (USA, n°1) – Diatchenko (RUS)

Cristian (ROU, Q) bat Hon (AUS) : 6-2, 6-0

Minella (LUX) – Dodin (FRA)

Teichmann (SUI, n°6) bat Burel (FRA, WC) : 6-4, 6-3



Garcia (FRA, n°3) bat Minnen (BEL) : 6-4, 1-6, 7-6 (5)

Bonaventure (BEL) bat Kostyuk (UKR, Q) : 6-4, 6-4

Tomova (BUL) bat Frech (POL, Q) : 7-5, 6-7 (5), 6-4

Van Uytvanck (BEL, n°5) bat Kawa (POL) : 6-1, 6-3



Kasatkina (RUS, WC, n°7) - Parmentier (FRA)

Bara (ROU, Q) bat Babos (HUN) : 6-3, 6-7 (2), 6-4

Giorgi (ITA) bat Lapko (BIE) : 6-3, 6-4

Cornet (FRA, n°4) bat Lottner (ALL, Q) : 7-5, 6-0



Kuzmova (SLQ, n°8) – Pattinama Kerkhove (PBS, LL)

Martincova (RTC) bat Bogdan (ROU) : 6-3, 4-6, 6-3

Friedsam (ALL) bat Komardina (RUS, Q) : 6-2, 6-2

Paquet (FRA, WC) - Mladenovic (FRA, n°2)