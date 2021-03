Pas de demies pour « Kiki »

Ferro en deux temps contre Burel

Première pour Tauson



Quarts de finale

Mladenovic (FRA, n°4)

Ferro (FRA, n°2) bat Burel (FRA, WC) : 2-6, 6-1, 6-3

Huitièmes de finale

Mladenovic (FRA, n°4)

Garcia (FRA, n°3) : 6-1, 6-2

Burel (FRA, WC)

Ferro (FRA, n°2)

1er tour

Mladenovic (FRA, n°4)

Tan (FRA, WC)

Garcia (FRA, n°3)

Dodin (FRA)

Burel (FRA, WC)

Cornet (FRA, n°5)

Ferro (FRA, n°2)

De retour en quarts de finale seize ans plus tard, Kristina Mladenovic devra en revanche patienter avant de retrouver le dernier carré.à l'issue d'un match longtemps très accroché. Une rencontre qui peut surtout laisser beaucoup de regrets à la 53eme mondiale. Avant de s'écrouler dans la dernière manche,, notamment dans le deuxième set qui a vu la mieux classée des deux joueuses (Badosa est 73eme au classement WTA) laisser filer deux balles de set, à 5-4. Une opportunité dont avait déjà bénéficié la Française dans la première manche, là encore à 5-4, mais sans parvenir davantage à la saisir. « Kiki » a fini par profiter des nombreuses occasions qu'elle a eues dans cette partie pour recoller au score, en remportant dans la douleur (7-5) le jeu décisif de la deuxième manche. Sur sa lancée, elle a immédiatement breaké l'Espagnole, et mené 2-0, avant de ne plus marquer un seul jeu ensuite. Dommage car Mladenovic n'était pas si loin que cela de retrouver le goût d'une demi-finale.Mladenovic à la trappe,Opposée à sa jeune compatriote Clara Burel, vendredi dans le Rhône dans un quart de finale franco-français,Après une entame de match complètement manquée qui avait permis à la 16eme de finaliste du dernier Roland-Garros de prendre les devants avec beaucoup d'autorité, la 46eme au classement WTA a remis les pendules à l'heure. Il n'y a alors plus eu vraiment de match entre une Burel complètement dépassée dans les deux derniers sets et Ferro, dès lors que celle-ci a retrouvé son tennis et est entrée pleinement dans son match, le tout avec beaucoup de sérieux. Sortie au 3eme tour à Melbourne, la Niçoise disputera samedi sa toute première demi-finale de la saison.Caroline Wozniacki a pris sa retraite il y a un peu plus d'un an, mais la relève danoise semble déjà là ! Âgée de 18 ans, Clara Tauson disputera en effet sa première demi-finale sur le circuit WTA ce samedi à Lyon. Classée au 189eme rang mondial et issue des qualifications,La joueuse d'1,82m a servi 5 aces et 78% de premières balles lors de cette partie et n'a été breakée qu'une seule fois, ce qui a permis à l'Italienne de revenir à 2-2 dans le premier set. Mais Tauson a enchaîné avec un break dans la foulée (3-2) et un autre à 5-3 pour remporter la manche. Dans la deuxième, cela a été encore plus facile pour elle, avec un break à 2-1 et 4-1 et seulement quatre points perdus sur sa mise en jeu. Elle affrontera pour une place en finale Kristina Mladenovic ou Paula Badosa.bat Giorgi (ITA) : 6-3, 6-1bat: 7-5, 6-7 (5), 6-2Minnen (BEL) - Golubic (SUI, Q)bat Babos (HON) : 6-2, 6-3bat Stojanovic (SER) : 2-6, 6-1, 7-6 (5)bat Gasparyan (RUS, Q) : 6-4, 6-2bat Voegele (SUI) : 6-2, 6-4bat Rus (PBS, n°8) : 4-6, 6-2, 6-3batbat Sasnovich (BIE) : 7-5, 2-6, 6-0bat Martincova (RTC, Q) : 6-2, 4-1 abandonbat Alexandrova (RUS, n°1) : 6-3, 6-4bat Gracheva (RUS) : 6-4, 5-7, 6-3bat Kuzmova (SLQ) : 6-2, 6-3bat Cirstea (ROU, n°6) : 6-4, 6-0bat Buzarnescu (ROU) : 5-7, 7-5, 6-2bat Zavatska (UKR) : 6-4, 6-1bat Bara (ROU) : 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3bat: 6-4, 0-6, 7-6 (5)bat Wang (CHN) : 7-6 (6), 6-4bat Kawa (POL) : 7-5, 7-5bat Lapko (BIE) : 5-7, 6-4, 6-3bat: 6-2, 2-6, 6-3bat: 6-1, 1-6, 6-3bat Bouchard (CAN, WC) : 7-6 (7), 6-2bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-2, 3-6, 6-2bat Frech (POL, Q) : 5-7, 7-5, 7-5