WTA - Lyon : Mladenovic chute d'entrée, Cirstea et Van Uytvanck qualifiées

Kristina Mladenovic n'ira pas plus loin. Ce mardi, la Française, 98eme joueuse mondiale, a été éliminée au premier tour du tournoi WTA 250 de Lyon, sur dur extérieur, par la Chinoise Shuai Zhang, 64eme joueuse mondiale et tête de série n°8, en deux manches (7-6 (3), 7-5) et 2h04 de jeu. Dans la première manche, après trois premières tentatives infructueuses, la Française a fait le break d'entrée et aucune des deux joueuses n'a remporté son service lors des trois premiers jeux. A ce petit jeu-là, c'est la Tricolore qui avait alors encore un break d'avance, même si elle a alors bien failli le perdre dans la foulée. Mais c'est finalement à 3-2 que Kristina Mladenovic s'est donc fait rejoindre, avant ensuite de rater une nouvelle opportunité de prendre le large. A 5-5, la 98eme joueuse mondiale a bien failli frapper un gros coup, avec un nouveau break sur sa deuxième balle. Dans la foulée, la moins bien classée des deux a finalement gâché deux balles de set, avant de se faire égaliser à la première opportunité de son adversaire d'un jour. Les deux joueuses sont donc allées jusqu'au tie-break. Un jeu décisif largement dominé par la Chinoise, qui a eu le dernier mot sur sa troisième balle de set (7-6 (3)).

Mladenovic a gâché des opportunités

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la Française a de nouveau raté de belles occasions. D'abord, après son break à 3-2, en perdant son avantage juste après, malgré une balle sauvée. A 4-4, la Tricolore a dû sauver une nouvelle balle de break, avant de s'en procurer deux, à son tour, synonymes de balles de set. Mais incapable de conclure, Kristina Mladenovic a fini par perdre ensuite un nouveau service, puis le match (7-5). Pour son deuxième match sur le circuit cette année, la Française ne s'imposera donc pas. Le dernier succès de Kristina Mladenovic sur le circuit WTA remonte au mois de septembre dernier. En revanche, ça passe pour la Roumaine Sorana-Mihaela Cirstea, 30eme joueuse mondiale et tête de série n°2, qui a éliminé la Géorgienne Mariam Bolkvadze, 156eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux sets (6-3, 6-1) et 1h19 de jeu. C'est également passé pour la Belge Alison Van Uytvanck, 55eme joueuse mondiale et tête de série n°7, face à la Russe Vera Zvonareva, 107eme joueuse mondiale et bénéficiaire d'une wild card, en deux manches (6-0, 6-3) et une petite heure de jeu.



LYON (France, WTA 250, dur extérieur, 193 127€)

Tenante du titre : Clara Tauson (DAN)



1er tour

Giorgi (ITA, n°1) - Garcia (FRA)

Cocciaretto (ITA) - Trevisan (ITA)

Gracheva (RUS) bat Kucova (SLQ) : 7-6 (0), 7-6 (2)

Van Uytvanck (BEL, n°7) bat Zvonareva (RUS, WC) : 6-0, 6-3



Golubic (SUI, n°3) - Minnen (BEL)

Friedsam (ALL) - Diatchenko (RUS)

Rus (PBS) bat Kovinic (MNE) : 6-2, 6-0

Zhang (CHN, n°8) bat Mladenovic (FRA) : 7-6 (3), 7-5



Paolini (ITA, n°5) bat Bara (ROU) : 4-6, 7-5, 6-3

Korpatsch (ALL, Q) - Dodin (FRA)

Yastremska (UKR, WC) - Bogdan (ROU)

Bucsa (ESP, Q) bat Cornet (FRA, n°4) : 1-6, 6-4, 6-1



Boulter (GBR, Q) bat Konjuh (CRO, n°6) : 5-7, 6-0, 6-3

Bondar (HUN) bat Miyazaki (JAP, Q) : 6-7 (5), 6-3, 7-5

Voegele (SUI, Q) bat Jacquemot (FRA, WC) : 4-6, 6-2, 6-3

Cirstea (ROU, n°2) bat Bolkvadze (GEO, Q) : 6-3, 6-1