Mladenovic a gâché des opportunités



🇫🇷 @CaroGarcia comes from a set down to defeat top seed Giorgi and advance in Lyon!#O6SML22



LYON (France, WTA 250, dur extérieur, 193 127€)

1er tour

Garcia (FRA)

Mladenovic (FRA)

Dodin (FRA)

Cornet (FRA, n°4)

Jacquemot (FRA, WC)

Kristina Mladenovic n'ira pas plus loin. Ce mardi, la Française, 98eme joueuse mondiale, a été éliminée au premier tour du tournoi WTA 250 de Lyon, sur dur extérieur, par la Chinoise Shuai Zhang, 64eme joueuse mondiale et tête de série n°8, en deux manches (7-6 (3), 7-5) et 2h04 de jeu. Dans la première manche, après trois premières tentatives infructueuses, la Française a fait le break d'entrée et aucune des deux joueuses n'a remporté son service lors des trois premiers jeux. A ce petit jeu-là, c'est la Tricolore qui avait alors encore un break d'avance, même si elle a alors bien failli le perdre dans la foulée.A 5-5, la 98eme joueuse mondiale a bien failli frapper un gros coup, avec un nouveau break sur sa deuxième balle. Dans la foulée, la moins bien classée des deux a finalement gâché deux balles de set, avant de se faire égaliser à la première opportunité de son adversaire d'un jour. Les deux joueuses sont donc allées jusqu'au tie-break. Un jeu décisif largement dominé par la Chinoise, qui a eu le dernier mot sur sa troisième balle de set (7-6 (3)).Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la Française a de nouveau raté de belles occasions. D'abord, après son break à 3-2, en perdant son avantage juste après, malgré une balle sauvée. A 4-4, la Tricolore a dû sauver une nouvelle balle de break, avant de s'en procurer deux, à son tour, synonymes de balles de set. Mais incapable de conclure, Kristina Mladenovic a fini par perdre ensuite un nouveau service, puis le match (7-5). Pour son deuxième match sur le circuit cette année, la Française ne s'imposera donc pas.En revanche, ça passe pour la Roumaine Sorana-Mihaela Cirstea, 30eme joueuse mondiale et tête de série n°2, qui a éliminé la Géorgienne Mariam Bolkvadze, 156eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux sets (6-3, 6-1) et 1h19 de jeu. C'est également passé pour la Belge Alison Van Uytvanck, 55eme joueuse mondiale et tête de série n°7, face à la Russe Vera Zvonareva, 107eme joueuse mondiale et bénéficiaire d'une wild card, en deux manches (6-0, 6-3) et une petite heure de jeu.La belle "remontada" de Caroline Garcia ! Opposée à la tête de série numéro un du tournoi, la Française a longtemps résisté avant de craquer en toute fin de première manche qu'elle a concédé après 53 minutes (5-7). En seconde manche, on a cru au pire scénario lorsque Camila Giorgi s'est procurée deux balles de break consécutives à 3-2 en sa faveur. Cependant, "Caro" s'est arrachée pour conserver sa mise en jeu et même enchaîner trois jeux de belle facture à 3-4 pour breaker son adversaire et enlever le second set (6-4).qui a vu l'Italienne s'effondrer et essuyer un 6-0 expéditif au terme de 26 minutes. Cet exploit envoie Caroline Garcia au second tour à Lyon où elle croisera le chemin d'une autre Transalpine. Martina Trevisan ou Elisabetta Cocciaretto vont en découdre ce mardi pour tenter de rejoindre la Lyonnaise.bat Giorgi (ITA, n°1): 5-7, 6-4, 6-0bat Cocciaretto (ITA) : 6-3, 6-2bat Kucova (SLQ) : 7-6 (0), 7-6 (2)bat Zvonareva (RUS, WC) : 6-0, 6-3Golubic (SUI, n°3) - Minnen (BEL)Friedsam (ALL) - Diatchenko (RUS)bat Kovinic (MNE) : 6-2, 6-0bat: 7-6 (3), 7-5bat Bara (ROU) : 4-6, 7-5, 6-3Korpatsch (ALL, Q) -Yastremska (UKR, WC) - Bogdan (ROU)bat: 1-6, 6-4, 6-1bat Konjuh (CRO, n°6) : 5-7, 6-0, 6-3bat Miyazaki (JAP, Q) : 6-7 (5), 6-3, 7-5bat: 4-6, 6-2, 6-3bat Bolkvadze (GEO, Q) : 6-3, 6-1