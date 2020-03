WTA - Lyon : Deuxième finale pour Friedsam

Quatre ans et demi après sa dernière finale, Anna-Lena Friedsam (26 ans, 136eme) va de nouveau se battre pour un trophée WTA. La joueuse allemande a en effet remporté sa demi-finale à Lyon face à la tête de série n°7, la Russe Daria Kasatkina (22 ans, 73eme). Elle s'est imposée 6-3, 3-6, 6-2 en 2h05. Victorieuse de la première manche sur sa sixième balle de set après avoir fait le break à 2-1, Friedsam a ensuite été menée 3-0 dans la deuxième puis a débreaké (4-3) avant de perdre à nouveau son service sur le jeu suivant (5-3). Tout s'est donc joué dans la troisième manche, où l'Allemande a breaké d'entreé, puis a vu la Russe égaliser (2-2). Le début de la fin pour Kasatkina, qui a ensuite perdu quatre jeux de suite, et donc le match. Battue en finale à Linz en 2015, Friedsam aura donc une nouvelle occasion de remporter son premier trophée ce dimanche. Ce sera contre Sofia Kenin ou Alison Van Uytvanck.



LYON (France, WTA International, dur indoor, 250 000€)

Première édition



Demi-finales

Kenin (USA, n°1) - Van Uytvanck (BEL, n°5)

Friedsam (ALL) bat Kasatkina (RUS, WC, n°7) : 6-3, 3-6, 6-2



Quarts de finale

Kenin (USA, n°1) bat Dodin (FRA) : 6-1, 6-7 (5), 6-2

Van Uytvanck (BEL, n°5) bat Garcia (FRA, n°3) : 6-2, 6-2

Kasatkina (RUS, WC, n°7) bat Giorgi (ITA) : 6-2, 4-6, 6-2

Friedsam (ALL) bat Kuzmova (SLQ, n°8) : 3-6, 7-6 (4), 6-2



Huitièmes de finale

Kenin (USA, n°1) bat Cristian (ROU, Q) : 6-7 (5), 7-5, 6-4

Dodin (FRA) bat Teichmann (SUI, n°6) : forfait

Garcia (FRA, n°3) bat Bonaventure (BEL) : 7-5, 6-2

Van Uytvanck (BEL, n°5) bat Tomova (BUL) : 3-6, 6-4, 7-6 (2)



Kasatkina (RUS, WC, n°7) bat Bara (ROU, Q) : 6-3, 6-2

Giorgi (ITA) bat Cornet (FRA, n°4) : 4-6, 7-6 (5), 6-2

Kuzmova (SLQ, n°8) bat Martincova (RTC) : 6-4, 4-6, 6-4

Friedsam (ALL) bat Mladenovic (FRA, n°2) : 6-3, 6-3



1er tour

Kenin (USA, n°1) bat Diatchenko (RUS) : 6-4, 6-3

Cristian (ROU, Q) bat Hon (AUS) : 6-2, 6-0

Dodin (FRA) bat Minella (LUX) : 6-4, 6-4

Teichmann (SUI, n°6) bat Burel (FRA, WC) : 6-4, 6-3



Garcia (FRA, n°3) bat Minnen (BEL) : 6-4, 1-6, 7-6 (5)

Bonaventure (BEL) bat Kostyuk (UKR, Q) : 6-4, 6-4

Tomova (BUL) bat Frech (POL, Q) : 7-5, 6-7 (5), 6-4

Van Uytvanck (BEL, n°5) bat Kawa (POL) : 6-1, 6-3



Kasatkina (RUS, WC, n°7) bat Parmentier (FRA) : 6-2, 5-7, 6-4

Bara (ROU, Q) bat Babos (HUN) : 6-3, 6-7 (2), 6-4

Giorgi (ITA) bat Lapko (BIE) : 6-3, 6-4

Cornet (FRA, n°4) bat Lottner (ALL, Q) : 7-5, 6-0



Kuzmova (SLQ, n°8) bat Pattinama Kerkhove (PBS, LL) : 6-2, 2-6, 6-2

Martincova (RTC) bat Bogdan (ROU) : 6-3, 4-6, 6-3

Friedsam (ALL) bat Komardina (RUS, Q) : 6-2, 6-2

Mladenovic (FRA, n°2) bat Paquet (FRA, WC) : 1-6, 6-2, 6-4