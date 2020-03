WTA - Lyon : Cornet sortie en trois manches

LYON (France, WTA International, dur indoor, 250 000€)

Première édition



Huitièmes de finale

Kenin (USA, n°1) ou Diatchenko (RUS) - Cristian (ROU, Q)

Minella (LUX) ou Dodin (FRA) - Teichmann (SUI, n°6)

Garcia (FRA, n°3) - Bonaventure (BEL)

Van Uytvanck (BEL, n°5) bat Tomova (BUL) : 3-6, 6-4, 7-6 (2)



Kasatkina (RUS, WC, n°7) - Bara (ROU, Q)

Giorgi (ITA) bat Cornet (FRA, n°4) : 4-6, 7-6 (5), 6-2

Kuzmova (SLQ, n°8) - Martincova (RTC)

Friedsam (ALL) - Mladenovic (FRA, n°2)



1er tour

Kenin (USA, n°1) – Diatchenko (RUS)

Cristian (ROU, Q) bat Hon (AUS) : 6-2, 6-0

Minella (LUX) – Dodin (FRA)

Teichmann (SUI, n°6) bat Burel (FRA, WC) : 6-4, 6-3



Garcia (FRA, n°3) bat Minnen (BEL) : 6-4, 1-6, 7-6 (5)

Bonaventure (BEL) bat Kostyuk (UKR, Q) : 6-4, 6-4

Tomova (BUL) bat Frech (POL, Q) : 7-5, 6-7 (5), 6-4

Van Uytvanck (BEL, n°5) bat Kawa (POL) : 6-1, 6-3



Kasatkina (RUS, WC, n°7) bat Parmentier (FRA) : 6-2, 5-7, 6-4

Bara (ROU, Q) bat Babos (HUN) : 6-3, 6-7 (2), 6-4

Giorgi (ITA) bat Lapko (BIE) : 6-3, 6-4

Cornet (FRA, n°4) bat Lottner (ALL, Q) : 7-5, 6-0



Kuzmova (SLQ, n°8) bat Pattinama Kerkhove (PBS, LL) : 6-2, 2-6, 6-2

Martincova (RTC) bat Bogdan (ROU) : 6-3, 4-6, 6-3

Friedsam (ALL) bat Komardina (RUS, Q) : 6-2, 6-2

Mladenovic (FRA, n°2) bat Paquet (FRA, WC) : 1-6, 6-2, 6-4