¡Brilliant from Bucșa!

🇪🇸 Cristina Bucșa comes from behind to upset Cornet 1-6, 6-4, 6-1 and advance in Lyon.#O6SML22 pic.twitter.com/PHUdbnrCxq



— wta (@WTA) February 28, 2022

Jacquemot n'a pas tenu la distance

LYON (France, WTA 250, dur extérieur, 193 127€)

1er tour

Garcia (FRA)

Mladenovic (FRA)

Dodin (FRA)

Cornet (FRA, n°4)

Jacquemot (FRA, WC)

Alizé Cornet n'arrive pas à enchaîner. Après un Open d'Australie intéressant de sa part courant janvier (quart de finale), la Française a cette fois été sortie d'entrée ce lundi à Lyon, comme à Saint-Pétersbourg début février.Si la rencontre avait très bien commencé pour la Niçoise, la suite a été bien plus compliquée pour elle. En effet, Cornet a ensuite réussi à conserver sa mise en jeu qu'à seulement deux reprises, une fois dans chaque manche.et affrontera au prochain tour la gagnante du match opposant l'Ukrainienne Dayana Yastremska à la Roumaine Ana Bogdan.Dans la soirée, Elsa Jacquemot a à son tour été sortie d'entrée.En 2h18 de jeu, la gagnante du tournoi junior de Roland-Garros en 2020 est tombée en trois manches (4-6, 6-2, 6-3). Au 2eme tour, la Suissesse pourrait donc retrouver Sorana Cirstea, la tête de série numéro 2 à Lyon. Dans les autres résultats du jour,contre respectivement la Roumaine Irina Maria Bara (4-6, 7-5, 6-3), la Slovaque Kristina Kucova (7-6, 7-6) et la Japonaise Yuriko Miyazaki (6-7, 6-3, 7-5).Giorgi (ITA, n°1) -Cocciaretto (ITA) - Trevisan (ITA)bat Kucova (SLQ) : 7-6 (0), 7-6 (2)Zvonareva (RUS, WC) - Van Uytvanck (BEL, n°7)Golubic (SUI, n°3) - Minnen (BEL)Friedsam (ALL) - Diatchenko (RUS)Kovinic (MNE) - Rus (PBS)- Zhang (CHN, n°8)bat Bara (ROU) : 4-6, 7-5, 6-3Korpatsch (ALL, Q) -Yastremska (UKR, WC) - Bogdan (ROU)bat: 1-6, 6-4, 6-1Konjuh (CRO, n°6) - Boulter (GBR, Q)bat Miyazaki (JAP, Q) : 6-7 (5), 6-3, 7-5bat: 4-6, 6-2, 6-3Bolkvadze (GEO, Q) - Cirstea (ROU, n°2)