WTA - Lyon : Cirstea tient son rang

Tête de série numéro 2 du tournoi WTA de Lyon, Sorana-Mihaela Cirstea a passé sans embûche le second tour ce mercredi. Opposée à la modeste Suissesse Stefanie Voegele, la Roumaine a toutefois traîné sur le court en seconde manche. Durant six jeux consécutifs, aucune des deux joueuses n'a conservé son jeu de service. Cependant, la 30eme joueuse mondiale s'est reprise et a fini par breaker Stefanie Voegele pour le gain du set et de la rencontre (6-3, 7-5) en 1h34.



Avant ce duel, la future adversaire de Sorana-Mihaela Cirstea en quart de finale, la Hongroise Anna Bondar, est passée sans réellement gaspiller d'énergie suite à l'abandon de la Britannique Katie Boulter. Quant à Viktorija Golubic, elle a remporté son match du 1er tour face à la Japonaise Mai Hontama. Au second tour, la Suissesse défiera la Russe Vitalia Diatchenko, tombeuse de l'Allemande Anna-Lena Friedsam.



LYON (France, WTA 250, dur extérieur, 193 127€)

Tenante du titre : Clara Tauson (DAN)



2eme tour

Garcia (FRA) - Trevisan (ITA)

Gracheva (RUS) - Van Uytvanck (BEL, n°7)

Golubic (SUI, n°3) - Diatchenko (RUS)

Rus (PBS) - Zhang (CHN, n°8)



Paolini (ITA, n°5) - Korpatsch (ALL, Q)

Yastremska (UKR, WC) - Bucsa (ESP, Q)

Bondar (HUN) bat Boulter (GBR, Q) : par abandon

Cirstea (ROU, n°2) bat Voegele (SUI, Q) : 6-3, 7-5





1er tour

Garcia (FRA) bat Giorgi (ITA, n°1) : 5-7, 6-4, 6-0

Trevisan (ITA) bat Cocciaretto (ITA) : 6-3, 6-2

Gracheva (RUS) bat Kucova (SLQ) : 7-6 (0), 7-6 (2)

Van Uytvanck (BEL, n°7) bat Zvonareva (RUS, WC) : 6-0, 6-3



Golubic (SUI, n°3) bat Hontama (JPN) : 1-6, 6-4, 6-4

Diatchenko (RUS) bat Friedsam (ALL) : 6-3, 2-6, 6-4

Rus (PBS) bat Kovinic (MNE) : 6-2, 6-0

Zhang (CHN, n°8) bat Mladenovic (FRA) : 7-6 (3), 7-5



Paolini (ITA, n°5) bat Bara (ROU) : 4-6, 7-5, 6-3

Korpatsch (ALL, Q) bat Dodin (FRA) : 6-3, 1-6, 6-2

Yastremska (UKR, WC) bat Bogdan (ROU) : 3-6, 7-6 (7), 7-6 (7)

Bucsa (ESP, Q) bat Cornet (FRA, n°4) : 1-6, 6-4, 6-1



Boulter (GBR, Q) bat Konjuh (CRO, n°6) : 5-7, 6-0, 6-3

Bondar (HUN) bat Miyazaki (JAP, Q) : 6-7 (5), 6-3, 7-5

Voegele (SUI, Q) bat Jacquemot (FRA, WC) : 4-6, 6-2, 6-3

Cirstea (ROU, n°2) bat Bolkvadze (GEO, Q) : 6-3, 6-1