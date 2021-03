WTA - Lyon : Burel remporte le choc des générations

C'est un choc des générations qui se déroulait ce mercredi pour le dernier match du premier tour du tournoi de Lyon. Alizé Cornet (31 ans, 59eme), qui pourrait disputer sa dernière saison sur le circuit WTA, affrontait Clara Burel (20 ans le 24 mars, 218eme), la championne du monde juniors 2018, longtemps ralentie dans sa progression en raison d'une blessure au poignet. Et c'est la plus jeune qui s'est imposée : 6-1, 1-6, 6-3 en 2h06. La Bretonne a notamment profité des 11 doubles-fautes de la Niçoise, dont six dans un premier set où elle a passée complètement à côté, perdant trois fois son service. Mais Cornet s'est bien rattrapée dans la deuxième manche, en breakant à son tour son adversaire à trois reprises. Tout s'est donc joué dans le troisième set, où Burel a mené 4-0, puis Cornet est revenue à 4-3, avant de s'incliner sur sa troisième balle de match. C'est donc la jeune Clara Burel qui défiera Aliaksandra Sasnovich (96eme) pour une place en quarts. Et même en cas de défaite, le Bretonne est assurée d'entrée dans le Top 200 lundi (187eme environ). Au total, quatre Françaises disputeront les huitièmes de finale à Lyon.



LYON (France, WTA 250, dur indoor, 235 238€)

Tenante du titre : Sofia Kenin (USA)



Huitièmes de finale

Tauson (DAN, Q) - Babos (HON)

Giorgi (ITA) - Stojanovic (SER)

Mladenovic (FRA, n°4) - Gasparyan (RUS, Q)

Voegele (SUI) - Badosa (ESP, n°7)



Rus (PBS, n°8) - Minnen (BEL)

Golubic (SUI, Q) - Garcia (FRA, n°3)

Burel (FRA, WC) - Sasnovich (BIE)

Martincova (RTC, Q) - Ferro (FRA, n°2)



1er tour

Tauson (DAN, Q) bat Alexandrova (RUS, n°1) : 6-3, 6-4

Babos (HON) bat Gracheva (RUS) : 6-4, 5-7, 6-3

Giorgi (ITA) bat Kuzmova (SLQ) : 6-2, 6-3

Stojanovic (SER) bat Cirstea (ROU, n°6) : 6-4, 6-0



Mladenovic (FRA, n°4) bat Buzarnescu (ROU) : 5-7, 7-5, 6-2

Gasparyan (RUS, Q) bat Zavatska (UKR) : 6-4, 6-1

Voegele (SUI) bat Bara (ROU) : 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3

Badosa (ESP, n°7) bat Tan (FRA, WC) : 6-4, 0-6, 7-6 (5)



Rus (PBS, n°8) bat Wang (CHN) : 7-6 (6), 6-4

Minnen (BEL) bat Kawa (POL) : 7-5, 7-5

Golubic (SUI, Q) bat Lapko (BIE) : 5-7, 6-4, 6-3

Garcia (FRA, n°3) bat Dodin (FRA) : 6-2, 2-6, 6-3



Burel (FRA, WC) bat Cornet (FRA, n°5) : 6-1, 1-6, 6-3

Sasnovich (BIE) bat Bouchard (CAN, WC) : 7-6 (7), 6-2

Martincova (RTC, Q) bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-2, 3-6, 6-2

Ferro (FRA, n°2) bat Frech (POL, Q) : 5-7, 7-5, 7-5