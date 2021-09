WTA - Luxembourg : Vondrousova passe un tour

Battue dès le deuxième tour de l'US Open, la 35eme joueuse mondiale et vice-championne olympique Marketa Vondrousova n'a pas manqué ses débuts au tournoi de Luxembourg, où elle est tête de série n°5. La Tchèque s'est imposée 6-3, 6-3 en 1h13 contre la Belge Alison Van Uytvanck, au terme d'un match assez inégal. Elle a rapidement mené 4-0 dans cette partie puis a empoché la première manche sur sa quatrième balle de set. Mais dans la deuxième, ce fut beaucoup moins facile pour la médaillée d'argent de Tokyo, car si elle a certes pris le service de la Belge à six reprises, elle s'est elle-même fait breaker quatre fois. Si bien que c'est grâce à son seul jeu de service remporté, à 2-1, qu'elle a gagné ce match. Vondrousova affrontera la Croate Fett au tour suivant.



LUXEMBOURG (Luxembourg, WTA 250, dur intérieur, 189 708€)

Tenante du titre (en 2019) : Jelena Ostapenko (LET)



Premier tour

Bencic (SUI, n°1) - Bye

Diyas (KAZ) - Schmiedlova (SLQ)

Dodin (FRA) bat Zakharova (RUS, Q) : 6-7 (4), 6-4, 6-3

Samsonova (RUS, n°7) bat Doi (JAP) : 6-2, 6-3



Ostapenko (LET, n°3) - Niemeier (ALL, Q)

Hartono (PBS, Q) - Friedsam (ALL)

Gracheva (RUS) - Minella (LUX, WC)

Cornet (FRA, n°8) bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-2



Zhang (CHN, n°6) - Bouzkova (RTC)

Minnen (BEL) - Parrizad Diaz (ESP)

Tauson (DAN) bat Sharma (AUS) : 6-2, 6-2

Alexandrova (RUS, n°4) bat Voegele (SUI, WC) : 6-1, 3-6, 6-3



Vondrousova (RTC, n°5) bat Van Uytvanck (BEL) : 6-2, 6-3

Fett (CRO, Q) bat Makarova (RUS, Q) : 6-3, 6-3

Tsurenko (UKR, Q) - Sasnovich (BIE)

Mertens (BEL, n°2) - Bye