WTA - Luxembourg : Samsonova attend Dodin

Avec la fin du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison samedi, la dernière partie de la saison WTA 2021 est lancée ! Et cette semaine, les joueuses ont notamment rendez-vous du côté de Luxembourg, pour un tournoi WTA 250. C'est Liudmila Samsonova qui a été la première à remporter un match du tableau principal ce lundi. La Russe, tête de série n°7 et éliminée au deuxième tour de l'US Open, s'est imposée 6-2, 6-3 en 1h15 contre la Japonaise Misako Doi. La n°52 mondiale n'a pas connu de difficultés particulières pour éliminer la 97eme, comme à Adelaide en février dernier. Elle a servi 6 aces et n'a été breakée qu'une fois, alors qu'elle menait déjà 2-1 dans le deuxième set, mais elle a repris le service adverse dans la foulée (3-2), puis à 5-3, pour l'emporter. Dans le premier, elle avait breaké à 2-2 et 4-2. Au prochain tour, Samsonova sera opposée à la gagnante du match entre Océane Dodin et Anastasia Zakharova.



LUXEMBOURG (Luxembourg, WTA 250, dur intérieur, 189 708€)

Tenante du titre (en 2019) : Jelena Ostapenko (LET)



Premier tour

Bencic (SUI, n°1) - Bye

Diyas (KAZ) - Schmiedlova (SLQ)

Dodin (FRA) - Zakharova (RUS, Q)

Samsonova (RUS, n°7) bat Doi (JAP) : 6-2, 6-3



Ostapenko (LET, n°3) - Niemeier (ALL, Q)

Hartono (PBS, Q) - Friedsam (ALL)

Gracheva (RUS) - Minella (LUX, WC)

Potapova (RUS) - Cornet (FRA, n°8)



Zhang (CHN, n°6) - Bouzkova (RTC)

Minnen (BEL) - Parrizad Diaz (ESP)

Sharma (AUS) - Tauson (DAN)

Voegele (SUI, WC) - Alexandrova (RUS, n°4)



Vondrousova (RTC, n°5) - Van Uytvanck (BEL)

Makarova (RUS, Q) - Fett (CRO, Q)

Tsurenko (UKR, Q) - Sasnovich (BIE)

Mertens (BEL, n°2) - Bye