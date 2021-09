WTA - Luxembourg : Ostapenko rejoint Cornet en quarts

Cornet mène 2-1 contre Ostapenko



Qualifiée depuis la veille pour les quarts de finale du tournoi de Luxembourg après son succès aisé face à la locale Mandy Minella, Alizé Cornet attendait de connaître son adversaire. La Niçoise sait depuis jeudi qu'elle devra se défaire de Jelena Ostapenko si elle désire retrouver le goût d'une demi-finale, deux semaines après avoir buté en finale à Chicago sur Elina Svitolina. La Lettone, tenante du titre, n'avait fait qu'une bouchée au premier tour de la qualifiée allemande Niemeier. Jeudi, opposée à l'inconnue néerlandaise Arianne Hartono, issue elle aussi des qualifications, la 30eme au classement et tête de série numéro 3 de ce tournoi qu'elle avait remporté l'année dernière aEn particulier dans la deuxième manche, remportée par la joueuse de 25 ans qui n'avait participé qu'à un seul tournoi WTA jusqu'à maintenant (s'Hertogenbosch, en juin 2019), sans parvenir à s'extirper des qualifications. Toutefois, si Hartono a surpris la surprenante lauréate de Roland-Garros 2017 dans le deuxième set,En grande forme, Cornet devra assurément jouer son meilleur tennis néanmoins pour faire chuter la tenante du titre.Et la seule fois où Ostapenko s'est imposée à Linz en 2019, c'était sur abandon de Cornet. De quoi aborder ce quart de finale avec optimisme pour cette dernière.Bencic (SUI, n°1) ou Diyas (KAZ) - Samsonova (RUS, n°7)Ostapenko (LET, n°3) -Bouzkova (RTC) - Tauson (DAN)Vondrousova (RTC, n°5) - Sasnovich (BIE) ou Mertens (BEL, n°2)Bencic (SUI, n°1) - Diyas (KAZ)bat: 7-6 (5), 7-6 (3)bat Hartono (PBS, Q) : 6-2, 4-6, 6-1bat Minella (LUX, WC) : 6-3, 6-3bat Minnen (BEL) : 6-3, 6-1bat Alexandrova (RUS, n°4) : 6-4, 3-6, 7-6 (1)bat Fett (CRO, Q) : 6-2, 6-4Sasnovich (BIE) - Mertens (BEL, n°2)- Byebat Schmiedlova (SLQ) : 6-0, 1-6, 6-4bat Zakharova (RUS, Q) : 6-7 (4), 6-4, 6-3bat Doi (JAP) : 6-2, 6-3bat Niemeier (ALL, Q) : 6-2, 6-2bat Friedsam (ALL) : 7-6 (5), 3-6, 7-6 (4)bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-4bat Zhang (CHN, n°6) : 6-2, 6-7 (3), 6-3bat Parrizas Diaz (ESP) : 7-6 (4), 6-7 (1), 7-6 (2)bat Sharma (AUS) : 6-2, 6-2bat Voegele (SUI, WC) : 6-1, 3-6, 6-3bat Van Uytvanck (BEL) : 6-2, 6-3bat Makarova (RUS, Q) : 6-3, 6-3bat Tsurenko (UKR, Q) : 7-5, 7-6 (6)- Bye