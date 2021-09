WTA - Luxembourg : Deuxième finale pour Ostapenko

Jelena Ostapenko n’a pas perdu ses marques à Luxembourg. Sacrée lors de la dernière édition du tournoi de la capitale du Grand Duché, disputée en 2019, la Lettone s’est qualifiée pour la finale aux dépens d’un match d’abord facile puis accroché contre Liudmila Samsonova. En effet, si les deux joueuses ont remporté sans forcer leur première mise en jeu, la tête de série numéro 3 du tournoi a alors serré le jeu. Si elle a dû écarter une balle de débreak dans le cinquième jeu, Jelena Ostapenko a su remporter cinq jeux consécutivement pour remporter le premier set en 28 minutes. Une finale dont l’issue semblait convenue quand la 30eme joueuse mondiale a poursuivi sa série pour mener quatre jeux à rien puis cinq jeux à un. C’est alors que Liudmila Samsonova s’est comme réveillée, remportant à son tour cinq jeux consécutivement pour emmener son adversaire dans un jeu décisif qui paraissait bien loin peu auparavant. La Russe a même remporté les trois premiers points du tiebreak avant de craquer. Menée quatre points à un, Jelena Ostapenko a remporté les six points suivants pour conclure cette rencontre à sa première balle de match (6-1, 7-6 en 1h28’).



LUXEMBOURG (Luxembourg, WTA 250, dur intérieur, 189 708€)

Tenante du titre (en 2019) : Jelena Ostapenko (LET)



Demi-finales

Ostapenko (LET, n°3) bat Samsonova (RUS, n°7) : 6-1, 7-6 (4)

Tauson (DAN) - Vondrousova (RTC, n°5)



Quarts de finale

Samsonova (RUS, n°7) bat Bencic (SUI, n°1) : 6-1, 6-4

Ostapenko (LET, n°3) bat Cornet (FRA, n°8) : 7-6 (6), 6-2

Tauson (DAN) bat Bouzkova (RTC) : 6-3, 6-2

Vondrousova (RTC, n°5) bat Mertens (BEL, n°2) : 7-5, 6-2



Huitièmes de finale

Bencic (SUI, n°1) bat Diyas (KAZ) : 6-1, 6-3

Samsonova (RUS, n°7) bat Dodin (FRA) : 7-6 (5), 7-6 (3)

Ostapenko (LET, n°3) bat Hartono (PBS, Q) : 6-2, 4-6, 6-1

Cornet (FRA, n°8) bat Minella (LUX, WC) : 6-3, 6-3



Bouzkova (RTC) bat Minnen (BEL) : 6-3, 6-1

Tauson (DAN) bat Alexandrova (RUS, n°4) : 6-4, 3-6, 7-6 (1)

Vondrousova (RTC, n°5) bat Fett (CRO, Q) : 6-2, 6-4

Mertens (BEL, n°2) bat Sasnovich (BIE) : 3-6, 6-2, 7-5



Premier tour

Bencic (SUI, n°1) - Bye

Diyas (KAZ) bat Schmiedlova (SLQ) : 6-0, 1-6, 6-4

Dodin (FRA) bat Zakharova (RUS, Q) : 6-7 (4), 6-4, 6-3

Samsonova (RUS, n°7) bat Doi (JAP) : 6-2, 6-3



Ostapenko (LET, n°3) bat Niemeier (ALL, Q) : 6-2, 6-2

Hartono (PBS, Q) bat Friedsam (ALL) : 7-6 (5), 3-6, 7-6 (4)

Minella (LUX, WC) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-4

Cornet (FRA, n°8) bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-2



Bouzkova (RTC) bat Zhang (CHN, n°6) : 6-2, 6-7 (3), 6-3

Minnen (BEL) bat Parrizas Diaz (ESP) : 7-6 (4), 6-7 (1), 7-6 (2)

Tauson (DAN) bat Sharma (AUS) : 6-2, 6-2

Alexandrova (RUS, n°4) bat Voegele (SUI, WC) : 6-1, 3-6, 6-3



Vondrousova (RTC, n°5) bat Van Uytvanck (BEL) : 6-2, 6-3

Fett (CRO, Q) bat Makarova (RUS, Q) : 6-3, 6-3

Sasnovich (BIE) bat Tsurenko (UKR, Q) : 7-5, 7-6 (6)

Mertens (BEL, n°2) - Bye