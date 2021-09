Avec la fin du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison samedi, la dernière partie de la saison WTA 2021 est lancée ! Et cette semaine, les joueuses ont notamment rendez-vous du côté de Luxembourg, pour un tournoi WTA 250. C'est Liudmila Samsonova qui a été la première à remporter un match du tableau principal ce lundi. La Russe, tête de série n°7 et éliminée au deuxième tour de l'US Open, s'est imposée 6-2, 6-3 en 1h15 contre la Japonaise Misako Doi. La n°52 mondiale n'a pas connu de difficultés particulières pour éliminer la 97eme, comme à Adelaide en février dernier. Elle a servi 6 aces et n'a été breakée qu'une fois, alors qu'elle menait déjà 2-1 dans le deuxième set, mais elle a repris le service adverse dans la foulée (3-2), puis à 5-3, pour l'emporter. Dans le premier, elle avait breaké à 2-2 et 4-2. Au prochain tour, Samsonova sera opposée à Océane Dodin.

Dodin renverse Zakharova

De retour dans le Top 100 ce lundi, la Française de 24 ans a étrenné ce classement symbolique de la plus belle des façons, en remportant son match du premier tour contre la qualifiée russe Anastasia Zakharova, 233eme mondiale. Mais rien ne fut facile pour la Lilloise, qui a eu besoin de 2h27 pour l'emporter 6-7, 6-4, 6-3. Très irrégulière au service (9 aces, 10 doubles-fautes), Dodin a mené 3-0 dans le premier set puis a perdu quatre jeux de suite avant de revenir à 5-5. Mais au tie-break, elle a de nouveau mené 3-0 avant de perdre six points de suite, puis le jeu décisif (7-4). Heureusement, la Française a su se reprendre en breakant deux fois d'entrée de deuxième set puis en menant rapidement 5-2 dans le troisième, avant d'empocher la victoire sur sa troisième balle de match. La voici désormais virtuellement 91eme mondiale.

Cornet assure

Tête de série numéro 8 du tournoi, Alizé Cornet a tenu son rang lundi face à la Russe Anastasia Potapova, 89eme au classement. Tombée d'entrée à l'US Open sans pour autant démériter face à la Tunisienne Ons Jabeur, 18eme mondiale, la Niçoise qui ne s'était inclinée qu'en finale fin août à Chicago contre Elina Svitolina, 4eme mondiale, a renouée aisément avec le succès en disposant en deux sets (6-4, 6-2, 1h42 de jeu), dont le deuxième nettement dominée par la Française, de Potapova. Au deuxième tour, Cornet pourrait retrouver une autre Russe Gracheva ou la Luxembourgeoise Minella.



LUXEMBOURG (Luxembourg, WTA 250, dur intérieur, 189 708€)

Tenante du titre (en 2019) : Jelena Ostapenko (LET)



Premier tour

Bencic (SUI, n°1) - Bye

Diyas (KAZ) - Schmiedlova (SLQ)

Dodin (FRA) bat Zakharova (RUS, Q) : 6-7 (4), 6-4, 6-3

Samsonova (RUS, n°7) bat Doi (JAP) : 6-2, 6-3



Ostapenko (LET, n°3) - Niemeier (ALL, Q)

Hartono (PBS, Q) - Friedsam (ALL)

Gracheva (RUS) - Minella (LUX, WC)

Cornet (FRA, n°8) bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-2



Zhang (CHN, n°6) - Bouzkova (RTC)

Minnen (BEL) - Parrizad Diaz (ESP)

Tauson (DAN) bat Sharma (AUS) : 6-2, 6-2

Alexandrova (RUS, n°4) bat Voegele (SUI, WC) : 6-1, 3-6, 6-3



Vondrousova (RTC, n°5) - Van Uytvanck (BEL)

Makarova (RUS, Q) - Fett (CRO, Q)

Tsurenko (UKR, Q) - Sasnovich (BIE)

Mertens (BEL, n°2) - Bye