LUXEMBOURG (Luxembourg, WTA 250, dur intérieur, 189 708€)

Cornet (FRA, n°8) : 7-6 (6), 6-2

Huitièmes de finale

Dodin (FRA)

Cornet (FRA, n°8)

Premier tour

Dodin (FRA)

Cornet (FRA, n°8) bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-2

Uniquement battue en finale par Elina Svitolina à Chicago juste avant de mettre le cap sur New York, où elle s'était inclinée d'entrée face à la Tunisienne Ons Jabeur, la Niçoise se voyait bien aller très loin également à l'occasion de son retour sur les courts européens, cette semaine à Luxembourg. Malheureusement pour notre représentante, elle n'a pas dépassé le stade des quarts de finale cette fois.(7-6, 6-2, 1h33 de jeu) face à la 30eme mondiale et tête de série numéro 3 du tournoi. Balayée dans la seconde manche par la Lettone qui était encore entraînée il y a peu par Marion Bartoli et avait remporté Roland-Garros en 2017 à la surprise générale, la Française classée au 72eme rang mondial a en revanche offert une belle résistance à son adversaire dans le premier set. Mieux :La Lettone, elle, n'a pas manqué l'opportunité lorsqu'elle s'est présentée. Et c'est donc elle qui tentera de se hisser en finale pour la deuxième année de suite. Pour cela, il lui faudra battre Bencic (n°1) ou Samsonova (n°7). Pas simple.Bencic (SUI, n°1) ou Samsonova (RUS, n°7) - Ostapenko (LET, n°3)Tauson (DAN) - Vondrousova (RTC, n°5) ou Mertens (BEL, n°2)Bencic (SUI, n°1) - Samsonova (RUS, n°7)batbat Bouzkova (RTC) : 6-3, 6-2Vondrousova (RTC, n°5) - Mertens (BEL, n°2)bat Diyas (KAZ) : 6-1, 6-3bat: 7-6 (5), 7-6 (3)bat Hartono (PBS, Q) : 6-2, 4-6, 6-1bat Minella (LUX, WC) : 6-3, 6-3bat Minnen (BEL) : 6-3, 6-1bat Alexandrova (RUS, n°4) : 6-4, 3-6, 7-6 (1)bat Fett (CRO, Q) : 6-2, 6-4bat Sasnovich (BIE) : 3-6, 6-2, 7-5- Byebat Schmiedlova (SLQ) : 6-0, 1-6, 6-4bat Zakharova (RUS, Q) : 6-7 (4), 6-4, 6-3bat Doi (JAP) : 6-2, 6-3bat Niemeier (ALL, Q) : 6-2, 6-2bat Friedsam (ALL) : 7-6 (5), 3-6, 7-6 (4)bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-4bat Zhang (CHN, n°6) : 6-2, 6-7 (3), 6-3bat Parrizas Diaz (ESP) : 7-6 (4), 6-7 (1), 7-6 (2)bat Sharma (AUS) : 6-2, 6-2bat Voegele (SUI, WC) : 6-1, 3-6, 6-3bat Van Uytvanck (BEL) : 6-2, 6-3bat Makarova (RUS, Q) : 6-3, 6-3bat Tsurenko (UKR, Q) : 7-5, 7-6 (6)- Bye