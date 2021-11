Les Bleues n’ont pas été à la fête ce dimanche à Linz. Clara Burel s’est tout d’abord inclinée face à Saisai Zheng. Malgré le break d’entrée, la 77eme joueuse mondiale a perdu pied avec une série de cinq jeux concédés qui a totalement relancé la Chinoise. Cette dernière a enfoncé le clou dès l’entame de la deuxième manche avec le break d’entrée avant de conclure la rencontre sur une série de quatre jeux à la suite et une balle de match convertie sur le service de la Française (6-4, 6-1 en 1h26’). Saisai Zheng retrouvera en huitièmes de finale la tête de série numéro 7 Jasmine Paolini, tombeuse de Dayana Yastremska en trois manches (6-4, 3-6, 6-2 en 2h16’). Fiona Ferro a également quitté Linz dès le premier tour après son duel face à Aliaksandra Sasnovich. La Biélorusse a lancé le match avec deux breaks pour mener trois jeux à rien mais la Tricolore a su effacer une partie de son retard mais sans empêcher la 88eme mondiale de prendre l’ascendant. Toutefois, celle qui vient de quitter le Top 100 mondial a su convertir sa seule balle de break pour revenir à une manche partout dans cette rencontre. Mais une dernière manche marquée par six jeux de service perdu, c’est Aliaksandra Sasnovich qui a eu le dernier mot (6-2, 3-6, 6-2 en 1h51’) et retrouvera Simona Halep, tête de série numéro 2 en huitièmes de finale. Si Alizé Cornet passe le premier tour, elle connaît déjà le nom son adversaire au tour suivant. Tête de série numéro 8, Alison Riske a réussi son entrée en lice avec une victoire en deux manches sur Mona Barthel. La 52eme mondiale a breaké d’entrée mais l’Allemand a su recoller à trois jeux partout avant de craquer et de concéder les trois jeux suivants. Mis à part le premier break immédiatement perdu, Alison Riske a contrôlé la deuxième manche et n’a laissé qu’un seul jeu à Mona Barthel qui s’incline nettement (6-3, 6-1 en 1h10’).



LINZ (Autriche, WTA 250, dur indoor, 189 708€)

Tenante du titre : Aryna Sabalenka (BIE)



1er tour

Raducanu (GBR, WC, n°1) - Bye

Kat.Kozlova (UKR, Q) - Xin.Wang (CHN, Q)

Cornet (FRA) - Grabher (AUT, WC)

Riske (USA, n°8) bat Barthel (ALL) : 6-3, 6-1



Collins (USA, n°3) - Bye

Minnen (BEL) - Dodin (FRA)

Van Uytvanck (BEL) - Kraus (AUT, WC)

Tsurenko (UKR, Q) - Alexandrova (RUS, n°5)



Cristian (ROU, LL) - Rakhimova (RUS)

Tan (FRA, Q) - Peterson (SUE)

Kalinina (UKR) - Trevisan (ITA)

Kudermetova (RUS, n°4) - Bye



Paolini (ITA, n°7) bat Yastremska (UKR) : 6-4, 3-6, 6-2

Zheng (CHN) bat Burel (FRA) : 6-4, 6-1

Sasnovich (BIE) bat Ferro (FRA) : 6-2, 3-6, 6-2

Halep (ROU, WC, n°2) - Bye