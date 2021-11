Simona Halep s'est fait quelques frayeurs. Ce mercredi soir, la Roumaine, 22eme joueuse mondiale, tête de série n°2 et bénéficiaire d'une wild card, s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi WTA de Linz en Autriche, sur dur indoor, en battant l'Italienne Jasmine Paolini, 51eme joueuse mondiale et tête de série n°7, en trois manches (4-6, 7-5, 6-0) et 2h14 de jeu. Dans la première manche, malgré une première balle sauvée, la Roumaine a été breakée d'entrée, avant toutefois de débreaker à 5-3, au moment où son adversaire servait pour le gain de cette première manche. Mais, ce n'était que partie remise et, sur le jeu suivant, l'Italienne est parvenue à ses fins, sur le service de sa concurrente d'un soir, même si elle s'y est reprise à deux fois (6-4). Dans la deuxième manche, cette fois, c'est Jasmine Paolini qui a été breakée la première, avant de prendre non pas un mais bien deux services à Simona Halep, dans la foulée. Mais, incapable de confirmer, la moins bien classée des deux a été débreakée juste après, malgré trois premières balles sauvées. Après deux nouvelles tentatives de prendre le service de la 51eme joueuse mondiale à 4-4, la 22eme joueuse mondiale a eu le dernier mot à 5-5, avant d'égaliser à une manche partout, sur un jeu blanc (7-5). Enfin, dans la troisième et dernière manche, la tête de série n°2 était bien seule au monde, avec une roue de bicyclette à la clé et trois breaks sur sept balles obtenues. Au moment de conclure, la Roumaine a d'abord dû sauver deux balles de débreak, avant d'avoir enfin le dernier mot (6-0).

Collins a fait respecter la hiérarchie

La logique a été respectée. Ce mercredi, lors des quarts de finale du tournoi WTA 250 de Linz en Autriche, sur dur indoor, l'Américaine Danielle Collins, 29eme joueuse mondiale et tête de série n°3, a battu la Belge Alison Van Uytvanck, 69eme joueuse mondiale, en deux manches (7-5, 6-3) et 1h30 de jeu. Dans la première manche, c'est pourtant l'Américaine qui a perdu son service la première, à 1-1, avant de parvenir à débreaker, dans la foulée. Après deux premières balles de set obtenues sur le service de son adversaire à 5-4, Danielle Collins est parvenue à ses fins, sur la mise en jeu suivante de sa concurrente (7-5). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, malgré trois premières balles sauvées, à 2-1, Alison Van Uytvanck a craqué sur la quatrième, avant de débreaker dans la foulée. Malgré trois opportunités de nouveau break, à 3-3, la 69eme joueuse mondiale a cédé son service, juste après, avant de voir son adversaire s'imposer (6-3).

Riske a assuré

En demi-finale, l'Américaine affrontera sa compatriote Alison Riske. La 73eme joueuse mondiale, tête de série n°8, a éliminé la Chinoise Xinyu Wang, 106eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux sets (6-3, 7-5) et 1h29 de jeu. Dans la première manche, de 0-1 en faveur de l'Américaine à 1-3, aucune des deux joueuses n'a remporté son service. A ce petit jeu-là, c'est bien Alison Riske qui possédait alors encore un break d'avance, et qui a su le conserver jusqu'à la fin, malgré une balle de débreak à 1-3, puis une autre à 2-4. La 73eme joueuse mondiale a fini par conclure sur un jeu blanc (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la tête de série n°8 a perdu son service à 2-1. A 5-3, la Chinoise servait pour la gain du set. Incapable d'enchaîner, Xinyu Wang s'est écroulée, perdant les quatre derniers jeux de ce match, synonyme alors de défaite (7-5).



LINZ (Autriche, WTA 250, dur indoor, 189 708€)

Tenante du titre : Aryna Sabalenka (BIE)



Quarts de finale

Riske (USA, n°8) bat Xin.Wang (CHN, Q) : 6-3, 7-5

Collins (USA, n°3) bat Van Uytvanck (BEL) : 7-5, 6-3

Cristian (ROU, LL) - Kudermetova (RUS, n°4)

Halep (ROU, WC, n°2) bat Paolini (ITA, n°7) : 4-6, 7-5, 6-0



2eme tour

Xin.Wang (CHN, Q) bat Raducanu (GBR, WC, n°1) : 6-1, 6-7 (0), 7-5

Riske (USA, n°8) bat Cornet (FRA) : 6-4, 6-4

Collins (USA, n°3) bat Minnen (BEL) : 6-1, 6-2

Van Uytvanck (BEL) bat Tsurenko (UKR, Q) : 6-0, 6-3



Cristian (ROU, LL) bat Peterson (SUE) : 5-2 abandon

Kudermetova (RUS, n°4) bat Kalinina (UKR) : 4-6, 6-4, 6-2

Paolini (ITA, n°7) bat Zheng (CHN) : 6-1, 2-6, 6-4

Halep (ROU, WC, n°2) bat Sasnovich (BIE) : 7-5, 6-3



1er tour

Raducanu (GBR, WC, n°1) - Bye

Xin.Wang (CHN, Q) bat Kat.Kozlova (UKR, Q) : 2-6, 6-2, 6-3

Cornet (FRA) bat Grabher (AUT, WC) : 7-6 (7), 6-4

Riske (USA, n°8) bat Barthel (ALL) : 6-3, 6-1



Collins (USA, n°3) - Bye

Minnen (BEL) bat Dodin (FRA) : 6-4, 6-3

Van Uytvanck (BEL) bat Kraus (AUT, WC) : 6-1, 6-0

Tsurenko (UKR, Q) bat Alexandrova (RUS, n°5) : 6-4, 7-6 (2)



Cristian (ROU, LL) bat Rakhimova (RUS) : 2-6, 6-2, 7-5

Peterson (SUE) bat Tan (FRA, Q) : 6-2, 6-4

Kalinina (UKR) bat Trevisan (ITA) : 6-3, 6-4

Kudermetova (RUS, n°4) - Bye



Paolini (ITA, n°7) bat Yastremska (UKR) : 6-4, 3-6, 6-2

Zheng (CHN) bat Burel (FRA) : 6-4, 6-1

Sasnovich (BIE) bat Ferro (FRA) : 6-2, 3-6, 6-2

Halep (ROU, WC, n°2) - Bye