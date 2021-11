WTA - Linz : Cornet sort en huitièmes

Elles étaient cinq Françaises au premier tour, aucune ne sera en quarts de finale. Alors que Fiona Ferro, Harmony Tan, Clara Burel et Océane Dodin avaient toutes été éliminées dès leur entrée en lice au tournoi de Linz, le dernier de la saison, Alizé Cornet avait réussi à passer un tour. Mais pas deux. La Niçoise a en effet été éliminée en huitièmes de finale ce mardi, par l'Américaine Alison Riske, pourtant moins bien classée (73eme contre 59eme) : 6-4, 6-4 en 1h53. Face à sa bête noire, contre qui elle n'avait jamais gagné un set lors de leurs quatre précédentes confrontations, Cornet n'a pas réussi à inverser la tendance, dans ce match marqué par huit breaks. Riske a pris trois fois le service adverse pour mener 5-2 dans la première manche, puis Cornet a effacé un break de retard (5-4), mais son adversaire n'a pas tremblé pour empocher la manche. Dans la deuxième, la Française est revenue à 0-2 à 2-2, mais a encore cédé sa mise en jeu. Elle a eu une balle de 5-5 au moment où Riske servait pour le match, mais l'Américaine l'a sauvée et a réussi à conclure, pour s'offrir un possible quart de finale contre la gagnante de l'US Open, Emma Raducanu.



LINZ (Autriche, WTA 250, dur indoor, 189 708€)

Tenante du titre : Aryna Sabalenka (BIE)



2eme tour

Raducanu (GBR, WC, n°1) - Xin.Wang (CHN, Q)

Riske (USA, n°8) bat Cornet (FRA) : 6-4, 6-4

Collins (USA, n°3) - Minnen (BEL)

Van Uytvanck (BEL) bat Tsurenko (UKR, Q) : 6-0, 6-3



Cristian (ROU, LL) bat Peterson (SUE) : 5-2 abandon

Kalinina (UKR) - Kudermetova (RUS, n°4)

Paolini (ITA, n°7) - Zheng (CHN)

Sasnovich (BIE) - Halep (ROU, WC, n°2)





1er tour

Raducanu (GBR, WC, n°1) - Bye

Xin.Wang (CHN, Q) bat Kat.Kozlova (UKR, Q) : 2-6, 6-2, 6-3

Cornet (FRA) bat Grabher (AUT, WC) : 7-6 (7), 6-4

Riske (USA, n°8) bat Barthel (ALL) : 6-3, 6-1



Collins (USA, n°3) - Bye

Minnen (BEL) bat Dodin (FRA) : 6-4, 6-3

Van Uytvanck (BEL) bat Kraus (AUT, WC) : 6-1, 6-0

Tsurenko (UKR, Q) bat Alexandrova (RUS, n°5) : 6-4, 7-6 (2)



Cristian (ROU, LL) bat Rakhimova (RUS) : 2-6, 6-2, 7-5

Peterson (SUE) bat Tan (FRA, Q) : 6-2, 6-4

Kalinina (UKR) bat Trevisan (ITA) : 6-3, 6-4

Kudermetova (RUS, n°4) - Bye



Paolini (ITA, n°7) bat Yastremska (UKR) : 6-4, 3-6, 6-2

Zheng (CHN) bat Burel (FRA) : 6-4, 6-1

Sasnovich (BIE) bat Ferro (FRA) : 6-2, 3-6, 6-2

Halep (ROU, WC, n°2) - Bye