Cinq jour après le camouflet de la Billie Jean King Cup, qu'elle avait quittée d'entrée avec les Bleus alors que les Tricolores et la Niçoise étaient venues à Ostrava pour défendre leur titre, Alizé Cornet avait bien besoin d'une victoire pour retrouver le sourire et (quelque peu) le moral. La 59eme mondiale s'est donc attachée à ne pas tomber dans le piège que lui avait tendu lundi pour ses débuts dans le tournoi l'Autrichienne Julia Grabher, 194eme au classement et qui bénéficiait d'une invitation. Mais que Cornet a souffert (victoire 7-6, 6-4 en 2h04). En particulier dans le premier set, où après avoir été menée 4-2, elle a dû écarter deux balles de première manche en faveur de son adversaire dans le jeu décisif, qu'elle a fini par remporter 9-7. La Française a connu beaucoup moins de problème dans le deuxième set, qu'elle a entamé sur un nouveau break, mais en parvenant à le conserver cette fois. Qualifiée pour le deuxième tour, l'ex-protégée de Pierre Bouteyre y retrouvera l'une des têtes de série Alison Riske (n°8). La veille, l'Américaine avait passé Barthel à la moulinette. Fin de parcours en revanche pour Harmony Tan. Issue des qualifications, la récente demi-finaliste du tournoi ITF de Poitiers a buté lundi sur la Suédoise Rebecca Peterson. La jeune Tricolore, 109eme au classement, n'a pas pesé lourd (6-2, 6-4) contre la 84eme mondiale. Egalement en lice, Océane Dodin n'a pas fait beaucoup mieux ensuite contre Greet Minnen. La Belge classée au 74eme rang mondial a dominé aisément la Nordiste dans les deux sets (6-4, 6-3 en 1h25). Dodin restait sur une finale perdue dans le tournoi ITF de Nantes. Elle n'avait plu disputé de tournoi WTA depuis un mois et demi en revanche. C'était à Ostrava et là encore, elle avait quitté le tableau principal dès ses débuts.

Alexandrova n'a pas digéré

La fête a peut-être duré un peu trop longtemps du côté des Russes... Moins de 48 heures après la victoire de son pays en finale de Billie Jean King Cup à Prague contre la Suisse (où elle n'a joué qu'un match de poules, perdu contre Clara Burel), Ekaterina Alexandrova était en lice au premier tour du tournoi de Linz, en Autriche, où elle affrontait l'Ukrainienne Lesia Tsurenko. Et la Russe, tête de série n°5, s'est inclinée 6-4, 7-6 en 1h41. Dans ce match match marqué par neuf breaks, Alexandrova a perdu son service à 3-3 dans le premier set et n'a pas réussi à revenir. Dans le deuxième, les deux joueuses ont breaké deux fois chacune, et tout s'est finalement joué au tie-break, où Tsurenko a imposé son jeu pour l'emporter 7-2. La voici donc en huitièmes de finale, où elle défiera la Belge Alison Van Uytvanck.



LINZ (Autriche, WTA 250, dur indoor, 189 708€)

Tenante du titre : Aryna Sabalenka (BIE)



2eme tour

Raducanu (GBR, WC, n°1) - Xin.Wang (CHN, Q)

Cornet (FRA) - Riske (USA, n°8)

Collins (USA, n°3) - Minnen (BEL)

Van Uytvanck (BEL) - Tsurenko (UKR, Q)



Cristian (ROU, LL) - Peterson (SUE)

Kalinina (UKR) - Kudermetova (RUS, n°4)

Paolini (ITA, n°7) - Zheng (CHN)

Sasnovich (BIE) - Halep (ROU, WC, n°2)





1er tour

Raducanu (GBR, WC, n°1) - Bye

Xin.Wang (CHN, Q) bat Kat.Kozlova (UKR, Q) : 2-6, 6-2, 6-3

Cornet (FRA) bat Grabher (AUT, WC) : 7-6 (7), 6-4

Riske (USA, n°8) bat Barthel (ALL) : 6-3, 6-1



Collins (USA, n°3) - Bye

Minnen (BEL) bat Dodin (FRA) : 6-4, 6-3

Van Uytvanck (BEL) bat Kraus (AUT, WC) : 6-1, 6-0

Tsurenko (UKR, Q) bat Alexandrova (RUS, n°5) : 6-4, 7-6 (2)



Cristian (ROU, LL) bat Rakhimova (RUS) : 2-6, 6-2, 7-5

Peterson (SUE) bat Tan (FRA, Q) : 6-2, 6-4

Kalinina (UKR) bat Trevisan (ITA) : 6-3, 6-4

Kudermetova (RUS, n°4) - Bye



Paolini (ITA, n°7) bat Yastremska (UKR) : 6-4, 3-6, 6-2

Zheng (CHN) bat Burel (FRA) : 6-4, 6-1

Sasnovich (BIE) bat Ferro (FRA) : 6-2, 3-6, 6-2

Halep (ROU, WC, n°2) - Bye