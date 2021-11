WTA - Linz : Alexandrova n'a pas digéré

La fête a peut-être duré un peu trop longtemps du côté des Russes... Moins de 48 heures après la victoire de son pays en finale de Billie Jean King Cup à Prague contre la Suisse (où elle n'a joué qu'un match de poules, perdu contre Clara Burel), Ekaterina Alexandrova était en lice au premier tour du tournoi de Linz, en Autriche, où elle affrontait l'Ukrainienne Lesia Tsurenko. Et la Russe, tête de série n°5, s'est inclinée 6-4, 7-6 en 1h41. Dans ce match match marqué par neuf breaks, Alexandrova a perdu son service à 3-3 dans le premier set et n'a pas réussi à revenir. Dans le deuxième, les deux joueuses ont breaké deux fois chacune, et tout s'est finalement joué au tie-break, où Tsurenko a imposé son jeu pour l'emporter 7-2. La voici donc en huitièmes de finale, où elle défiera la Belge Alison Van Uytvanck.



LINZ (Autriche, WTA 250, dur indoor, 189 708€)

Tenante du titre : Aryna Sabalenka (BIE)



1er tour

Raducanu (GBR, WC, n°1) - Bye

Kat.Kozlova (UKR, Q) - Xin.Wang (CHN, Q)

Cornet (FRA) - Grabher (AUT, WC)

Riske (USA, n°8) bat Barthel (ALL) : 6-3, 6-1



Collins (USA, n°3) - Bye

Minnen (BEL) - Dodin (FRA)

Van Uytvanck (BEL) bat Kraus (AUT, WC) : 6-1, 6-0

Tsurenko (UKR, Q) bat Alexandrova (RUS, n°5) : 6-4, 7-6 (2)



Cristian (ROU, LL) bat Rakhimova (RUS) : 2-6, 6-2, 7-5

Tan (FRA, Q) - Peterson (SUE)

Kalinina (UKR) - Trevisan (ITA)

Kudermetova (RUS, n°4) - Bye



Paolini (ITA, n°7) bat Yastremska (UKR) : 6-4, 3-6, 6-2

Zheng (CHN) bat Burel (FRA) : 6-4, 6-1

Sasnovich (BIE) bat Ferro (FRA) : 6-2, 3-6, 6-2

Halep (ROU, WC, n°2) - Bye