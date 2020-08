WTA - Lexington : Troisième finale sur le circuit pour Jil Teichmann

Après Prague et Palerme l’an passé, Jil Teichmann va-t-elle continuer son sans-faute en finale sur le circuit WTA ? En tout cas, la Suissesse aura une troisième opportunité de gonfler son palmarès ce dimanche lors de la finale du tournoi de Lexington, dont c’est la première édition. Face à l’Américaine Shelby Rogers la 63eme joueuse mondiale s’est imposée en deux manches sèches lors d’un match où sa seule véritable frayeur aura été un break d’entrée. En effet, la 116eme au classement WTA a trouvé la faille dans le service de son adversaire dès le premier jeu... avant de perdre les quatre suivants et de laisser filer la première manche non sans avoir sauvé une première balle de set sur son propre service. Jil Teichmann a frappé la première dans la deuxième manche mais Shelby Rogers a su revenir à hauteur dans la foulée pour mieux céder à nouveau sa mise en jeu. Dos au mur, l’Américaine a eu trois opportunités de recoller dans le sixième jeu mais a fini par céder (6-3, 6-2 en 1h12’). Pour le titre, Jil Teichmann retrouvera Jennifer Brady ou Cori Gauff.



LEXINGTON (Etats-Unis, dur, WTA International, 171 560€)

Première édition



Demi-finales

Teichmann (SUI) bat Rogers (USA, WC) : 6-3, 6-2

Brady (USA) - Gauff (USA)



Quarts de finale

Rogers (USA, WC) bat S. Williams (USA, n°1) : 1-6, 6-4, 7-6 (5)

Teichmann (SUI) bat Bellis (USA) : 6-2, 6-4

Brady (USA) bat Bouzkova (RTC) : 6-1, 6-2

Gauff (USA) bat Jabeur (TUN, n°8) : 4-6, 6-4, 6-1



Huitièmes de finale

S. Williams (USA, n°1) bat V.Williams (USA) : 3-6, 6-3, 6-4

Rogers (USA, WC) bat Fernandez (CAN, Q) : 6-2, 7-5

Bellis (USA) bat Pegula (USA) : 6-3, 6-2

Teichmann (SUI) bat Putintseva (KAZ) : 6-2, 6-2



Brady (USA) bat Linette (POL, n°6) : 6-2, 6-3

Bouzkova (RTC) bat Blinkova (RUS) : 6-4, 6-2

Jabeur (TUN, n°8) bat Govortsova (BIE, Q) : 3-6, 6-2, 6-4

Gauff (USA) bat Sabalenka (BIE, n°2) : 7-6 (4), 4-6, 6-4



Premier tour

S. Williams (USA, n°1) bat Pera (USA) : 4-6, 6-4, 6-1

V. Williams (USA) bat Azarenka (BIE) : 6-3, 6-2

Rogers (USA, WC) bat Doi (JAP) : 6-4, 4-6, 6-2

Fernandez (CAN, Q) bat Stephens (USA, n°7) : 6-3, 6-3



Bellis (USA) bat Di Lorenzo (USA, LL) : 6-1, 6-2

Pegula (USA) bat Zvonareva (RUS, WC) : 6-1, 5-7, 6-4

Teichmann (SUI) bat Kalinskaya (RUS, Q) : 6-2, 7-5

Putintseva (KAZ) bat Tomljanovic (AUS) : 6-0, 6-4



Linette (POL, n°6) bat Davis (USA) : 6-2, 6-3

Brady (USA) bat Watson (GBR) : 6-2, 6-1

Blinkova (RUS) bat Ahn (USA, Q) : 2-6, 6-4, 3-1 abandon

Bouzkova (RTC) bat Konta (GBR, n°3) : 6-4, 6-4



Jabeur (TUN, n°8) bat McNally (USA, WC) : 6-2, 6-4

Govortsova (BIE, Q) bat Mattek-Sands (USA, Q) : 7-6 (4), 6-1

Gauff (USA) bat Dolehide (USA, Q) : 7-5, 7-5

Sabalenka (BIE, n°2) bat Brengle : 6-1, 6-7 (5), 6-2