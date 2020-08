WTA - Lexington : Premier titre sur le circuit pour Jennifer Brady

That FIRST title feeling! 🥳@jennifurbrady95 defeats Jil Teichmann 6-3, 6-4 to claim the @TopSeedTennisKY 🏆 on home soil. pic.twitter.com/Ff7ABYd302

— wta (@WTA) August 16, 2020

Première défaite en finale pour Teichmann

LEXINGTON (Etats-Unis, dur, WTA International, 171 560€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

Premier tour

Jennifer Brady rejoint le club des joueuses victorieuses d’un tournoi sur le circuit principal WTA. A 25 ans et pour sa première finale à l’occasion du tournoi de Lexington, l’Américaine est venue à bout de Jil Teichmann après 1h44’ d’affrontement. Un match qui a démarré avec deux joueuses qui ont tenu coûte que coûte leur mise en jeu. La Suissesse a dû sauver quatre balles de break avant d’en manquer cinq dans le septième jeu de la manche... puis de céder son service trop facilement. Si elle est ensuite parvenue à sauver quatre balles de set, la cinquième a permis à Jennifer Brady de prendre l’ascendant.La deuxième manche a vu son scenario s’écrire très rapidement, trop rapidement pour Jil Teichmann. La 63eme joueuse mondiale a cédé son service dès le premier jeu et n’a jamais été en mesure de mettre en difficulté Jennifer Brady sur son engagement, n’ayant aucune balle de break à son compteur durant les dix jeux disputés. C’est à la première balle de match que l’Américaine est parvenue à sceller le sort de cette rencontre (6-3, 6-4) pour ouvrir son palmarès de manière éclatante. Sacrée à Prague et Palerme l’an passé, Jil Teichmann s’incline en finale pour la première fois de sa carrière mais a sans doute fait le plein de confiance avant l’US Open.Brady (USA) bat Teichmann (SUI) : 6-3, 6-4bat Rogers (USA, WC) : 6-3, 6-2bat Gauff (USA) : 6-2, 6-4bat S. Williams (USA, n°1) : 1-6, 6-4, 7-6 (5)bat Bellis (USA) : 6-2, 6-4bat Bouzkova (RTC) : 6-1, 6-2bat Jabeur (TUN, n°8) : 4-6, 6-4, 6-1bat V.Williams (USA) : 3-6, 6-3, 6-4bat Fernandez (CAN, Q) : 6-2, 7-5bat Pegula (USA) : 6-3, 6-2bat Putintseva (KAZ) : 6-2, 6-2bat Linette (POL, n°6) : 6-2, 6-3bat Blinkova (RUS) : 6-4, 6-2bat Govortsova (BIE, Q) : 3-6, 6-2, 6-4bat Sabalenka (BIE, n°2) : 7-6 (4), 4-6, 6-4bat Pera (USA) : 4-6, 6-4, 6-1bat Azarenka (BIE) : 6-3, 6-2bat Doi (JAP) : 6-4, 4-6, 6-2bat Stephens (USA, n°7) : 6-3, 6-3bat Di Lorenzo (USA, LL) : 6-1, 6-2bat Zvonareva (RUS, WC) : 6-1, 5-7, 6-4bat Kalinskaya (RUS, Q) : 6-2, 7-5bat Tomljanovic (AUS) : 6-0, 6-4bat Davis (USA) : 6-2, 6-3bat Watson (GBR) : 6-2, 6-1bat Ahn (USA, Q) : 2-6, 6-4, 3-1 abandonbat Konta (GBR, n°3) : 6-4, 6-4bat McNally (USA, WC) : 6-2, 6-4bat Mattek-Sands (USA, Q) : 7-6 (4), 6-1bat Dolehide (USA, Q) : 7-5, 7-5bat Brengle : 6-1, 6-7 (5), 6-2