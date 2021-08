WTA : Les Williams et Kenin absentes à Cincinnati

The latest tournament update:





Kenin vise un retour à l'US Open

Les coups durs s'enchaînent pour Cincinnati (14-22 août). Alors que la partie masculine sera déjà amputée du « Big Three », à savoir Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, le dernier gros tournoi avant l'US Open, qui se tiendra du 31 août au 12 septembre, va également devoir composer avec quelques absences de marque au niveau du tableau féminin.Touchée à la jambe droite lors de son 1er tour à Wimbledon, l'actuelle numéro 20 au classement WTA n'est visiblement pas assez remise. « Tous mes fans de Cincinnati, que j'ai hâte de voir chaque été, vont me manquer. Je prévois d'être très bientôt de retour sur les courts », a-t-elle notamment expliqué, via un court communiqué publié par le tournoi de Cincy.De ce fait, la wild-card dont devait bénéficier la joueuse de 41 ans a probablement été donnée à Bernarda Pera, alors que l'Australienne Samantha Stosur et la Suissesse Jil Teichmann en ont également obtenu une. Enfin, l'autre grande absence à Cincinnati sera Sofia Kenin. Blessée au pied, l'actuelle numéro quatre mondiale est également absente depuis Wimbledon et s'est retirée il y a quelques jours du tableau à Montréal. «, a pour sa part confié la joueuse de 22 ans. Je tiens à remercier l'USTA pour tous les efforts qu'elle a déployés pour organiser l'événement en ces temps difficiles. » En revanche, le tournoi devrait pouvoir notamment compter sur Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Barbora Krejcikova, Iga Swiatek, Victoria Azarenka, Madison Keys, Garbine Mugurza et Karolina Pliskova.