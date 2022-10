OSTRAVA (République tchèque, WTA 500, dur indoor, 773 155€)

1er tour

MONASTIR (Tunisie, WTA 250, dur, 256 805€)

1er tour

Paquet (FRA)

Cornet (FRA, WC, n°3)

Parry (FRA)

Mansouri (FRA, WC)

Trois des quatre premières joueuses du classement WTA seront engagées la semaine prochaine à Ostrava. La numéro 1 mondiale Iga Swiatek en fait partie et effectue son retour à la compétition presque un mois après son sacre à l'US Open. La Polonaise est qualifiée directement pour le 2eme tour, tout comme l'Espagnole Paula Badosa, qui voudra mettre fin à sa mauvaise passe, et la tenante du titre Anett Kontaveit (n°3), en bonne posture cette semaine à Tallinn. Qualifiée pour la finale à Parme, Maria Sakkari (n°4) est également engagée en République tchèque où seront attendues les locales de l'étape Karolina Pliskova, Barbora Krejcikova ou encore Petra Kvitova.- ByeTomljanovic (AUS, Q) - Zhang (CHN)Blinkova (RUS, Q) - McNally (USA, Q)Muchova (RTC, WC) - Haddad Maia (BRE, n°7)- ByeTeichmann (SUI) - Martincova (RTC, WC)Azarenka (BIE) - Alexandrova (RUS)Raducanu (GBR) - Kasatkina (RUS, n°5)Bencic (SUI, n°6) - Bouchard (CAN, Q)Rogers (USA) - Krejcikova (RTC)Parks (USA, Q) - Ka.Pliskova (RTC)- ByeOstapenko (LET, n°8) - Sasnovich (BIE)Keys (USA) - Rybakina (KAZ)Kvitova (RTC, WC) - Pera (USA, Q)- ByePour cette première édition du tournoi WTA 250 de Monastir en Tunisie, sur dur, la tête d'affiche sera la star locale, à savoir Ons Jabeur, tête de série n°1. Dans l'autre partie du tableau, la tête de série numéro 2 sera la Russe Veronika Kudermetova. Quatre Françaises ont directement pris place dans le tableau principal. Alizé Cornet, bénéficiaire d'une wild card et tête de série n°3, affrontera la Brésilienne Laura Pigossi. Diane Parry défiera l'Ukrainienne Lesia Tsurenko. Pour Chloé Paquet, c'est un premier gros morceau d'entrée, avec la Tchèque Katerina Siniakova, tête de série n°7. Enfin, Yasmine Mansouri, 589eme joueuse mondiale et habituée du circuit ITF, est invitée. Sa première adversaire sera la Polonaise Magdalena Frech.Jabeur (TUN, n°1) - Li (USA)Rodina (RUS) - Ruse (ROU)Konjuh (CRO, Q) - Liu (USA)- Siniakova (RTC, n°7)Martic (CRO, n°4) - Fruhvirtova (RTC, Q)Uchijima (JAP, Q) - Rakhimova (RUS)Zhu (CHN) - Papamichail (GRE, Q)Cristian (ROU) - Mertens (BEL, n°5)Potapova (RUS, n°6) - Andreeva (RUS, WC)Zidansek (SLO) - Bassols Ribera (ESP, Q)Dart (GBR) - Parrizas Diaz (ESP)Pigossi (BRE) -Linette (POL, n°8) - Stefanini (ITA, Q)Tsurenko (UKR) -- Frech (POL)Gracheva (RUS) - Kudermetova (RUS, n°2)